Гендиректор BitGo прогнозирует, что BTC будет стоить 125 тысяч долларов до конца года — Finance.ua

Гендиректор BitGo прогнозирует, что BTC будет стоить 125 тысяч долларов до конца года 15.06.2024, 00:09 — Криптовалюта

Гендиректор BitGo прогнозирует, что BTC будет стоить 125 тысяч долларов до конца года

Уже к концу 2024 года стоимость BTC может возрасти вдвое. В таком случае стоимость криптовалюты составит не менее 125 тысяч долларов, однако не исключен и ее рост до 135 тысяч долларов.

Об этом заявил генеральный директор криптовалютного кастодиального сервиса BitGo Майк Белше в интервью Kitco News.

По словам Белше, оснований для масштабного роста курса первой криптовалюты сразу три. Одним из главных катализаторов является рекордный национальный долг США.

«У нас сложился макроэкономический фон, постоянно подтверждающий ценность и стабильность BTC . То, что долг США не контролируется, перестали даже обсуждать. И в такой ситуации выиграют такие активы как золото. А биткоин — это золото нового поколения», — отметил гендиректор BitGo.

Преимуществом золота стала и финансовая война между долларом США и другими валютами. Эксперт отметил, что все больше стран отказываются от расчетов между собой в долларах, поэтому «глобальной резервной валюты, которая выглядела бы суперсильной», сейчас нет.

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По его словам, несмотря на то, что позиции доллара США остаются сильными, в будущем доля расчетов в национальных валютах будет расти, а страны БРИКС (Бразилия, Индия, россия, ЮАР, ОАЭ, Китай, Египет, Эфиопия, Иран) станут лидерами по торговле без использования доллара США.

«Каждый раз, когда США говорят, что могут отобрать ваши доллары, если страна не будет поступать в соответствии с интересами Америки, что они контролируют доллар, это плохо для доллара. Это то, что мы сделали с россией, вы можете одобрять это, но США показали, что могут наложить санкции на любую страну. И рост долга США связан с внешней политикой и ростом влияния БРИКС, переходом других стран на расчеты в национальных валютах. И именно поэтому такая валюта, как BTC, будет процветать», — подчеркнул Майк Белше.

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