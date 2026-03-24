Airbnb терпит очередную неудачу на испанском рынке — детали
В этот понедельник Высокий суд Мадрида (TSJM) отклонил просьбу компании Airbnb о мерах пресечения о приостановлении выплаты штрафа в размере почти 64 миллионов евро, наложенного Министерством по делам потребителей Испании в декабре 2025 года.
Согласно этому решению, платформа будет вынуждена уплатить штраф, пока идет судебное производство.
В решении суда не рассматривается суть дела, а лишь отклоняется просьба компании о приостановлении платежей до вынесения окончательного решения. Однако Airbnb продолжает оспаривать санкцию, утверждая, что она нарушает испанское и европейское законодательство.
За что штраф
Штраф был наложен за различные нарушения, связанные с публикацией объявлений о туристическом жилье на платформе:
- среди них были предложения нелицензированного жилья,
- использование ложных или неверных регистрационных номеров и непредоставление точной информации о хозяевах, что власти считают обманчивой практикой в отношении потребителей.
По данным Министерства по делам потребителей Испании, штраф в шесть раз превышает незаконную прибыль, полученную в результате этой практики.
Кроме того, нарушения затронули десятки тысяч объявлений, которые нарушали действующие региональные правила размещения туристов.
Напомним, Испания усиливает контроль за арендой жилья для туристов, чтобы разрешить жилищный кризис, затронувший Испанию и другие крупные европейские рынки. Другие страны, такие как Франция, Италия и Португалия, также ужесточили правила из-за влияния на доступ к жилью.
Ранее писали, что жители Польши все больше инвестируют в недвижимость за границей. Испания является одним из самых привлекательных направлений. В 2025 году граждане Польши приобрели в Испании 4136. Поляки занимают 8 место среди иностранцев, купивших недвижимость и Испании (4,26% в 2025 году).
Марбелья и Коста-дель-Соль — самый популярный выбор среди поляков, которые ищут недвижимость на испанском побережье.
В то же время в Испании согласно последнему индексу цен на недвижимость от idealista, цена на подержанное жилье выросла на 17,7% в годовом исчислении, достигнув 2673 евро/м².
Также по теме
Инвестиции в недвижимость без покупки квартиры
Почему в Германии заставляют сносить дома
Сколько стоит жилье в Португалии
Сколько стоит арендовать дом в Киеве и пригороде
Дом за 1 евро в Европе: сколько на самом деле придется потратить и есть ли альтернатива в Украине