В каких областях Украины быстрее всего дорожают новостройки
В мае 2026 года цены на первичном рынке жилья в большинстве регионов Украины менялись в пределах нескольких процентов, в то время как спрос на новостройки в основном возрастал.
Об этом свидетельствуют данные аналитики Dim.ria.
Где больше всего подорожали новостройки
Стоимость за квадратный метр в новостройках в течение мая колебалась в пределах нескольких процентов в зависимости от региона.
Больше всего за месяц цены выросли в Черниговской области — +13% по сравнению с апрелем.
Регионы с наибольшим ростом за год:
- Ивано-Франковская область: +20% (средняя цена 1068 $);
- Житомирская область: +18,5% (средняя цена 930 $);
- Тернопольская область: +18,5% (средняя цена 820 $);
- Кировоградская область: +14% (средняя цена 1149 $);
- Винницкая область: +14% (средняя цена 1035 $);
- Хмельницкая область: +14% (средняя цена 812 $).
Регионы, где цена за год снизилась:
- Николаевская область: -6% (средняя цена 669 $);
- Полтавская область: -3% (средняя цена 800 $);
- Харьковская область: -3% (средняя цена 769 $).
Цены на новостройки в Киеве
Киев остается самым дорогим городом по стоимости нового жилья: средняя стоимость квадратного метра в мае составила $1429/м² (-0,6% по сравнению с апрелем).
Самые дорогие новостройки традиционно сосредоточены в Печерском районе — средняя стоимость квадратного метра составляет $2 729, самые доступные можно найти в Деснянском районе, где средняя цена — $882/м².
Спрос
В мае спрос на новостройки в основном рос. Наиболее заметное увеличение — в Кировоградской (+29%), Волынской (+25%), Николаевской (+22%) и Хмельницкой (+18%) областях.
Заметное падение спроса наблюдалось в Харьковской (-13%), Ровенской (-8,6%) и Днепропетровской (-8,4%) областях.
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