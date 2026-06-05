В каких областях Украины быстрее всего дорожают новостройки Сегодня 16:02 — Недвижимость

В мае спрос на новостройки преимущественно рос

В мае 2026 года цены на первичном рынке жилья в большинстве регионов Украины менялись в пределах нескольких процентов, в то время как спрос на новостройки в основном возрастал.

Об этом свидетельствуют данные аналитики Dim.ria

Где больше всего подорожали новостройки

Стоимость за квадратный метр в новостройках в течение мая колебалась в пределах нескольких процентов в зависимости от региона.

Больше всего за месяц цены выросли в Черниговской области — +13% по сравнению с апрелем.

Сравнение цен в мае 2026 года по апрель 2026 года, Инфографика: Dim.ria

Регионы с наибольшим ростом за год:

Ивано-Франковская область: +20% (средняя цена 1068 $);

Житомирская область: +18,5% (средняя цена 930 $);

Тернопольская область: +18,5% (средняя цена 820 $);

Кировоградская область: +14% (средняя цена 1149 $);

Винницкая область: +14% (средняя цена 1035 $);

Хмельницкая область: +14% (средняя цена 812 $).

Регионы, где цена за год снизилась:

Николаевская область: -6% (средняя цена 669 $);

Полтавская область: -3% (средняя цена 800 $);

Харьковская область: -3% (средняя цена 769 $).

Сравнение цен в мае 2026 года по май 2025 года, Инфографика: Dim.ria

Цены на новостройки в Киеве

Киев остается самым дорогим городом по стоимости нового жилья: средняя стоимость квадратного метра в мае составила $1429/м² (-0,6% по сравнению с апрелем).

Цены в Киеве, Инфографика: Dim.ria

Самые дорогие новостройки традиционно сосредоточены в Печерском районе — средняя стоимость квадратного метра составляет $2 729, самые доступные можно найти в Деснянском районе, где средняя цена — $882/м².

Спрос

В мае спрос на новостройки в основном рос. Наиболее заметное увеличение — в Кировоградской (+29%), Волынской (+25%), Николаевской (+22%) и Хмельницкой (+18%) областях.

Заметное падение спроса наблюдалось в Харьковской (-13%), Ровенской (-8,6%) и Днепропетровской (-8,4%) областях.

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