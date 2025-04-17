Администрация Трампа разрешила судьям отказывать мигрантам в убежище без слушаний — Finance.ua

Администрация Трампа разрешила судьям отказывать мигрантам в убежище без слушаний Сегодня 18:10 — Мир

Администрация Трампа разрешила судьям отказывать мигрантам в убежище без слушаний

Минюст США уполномочил иммиграционных судей немедленно закрывать дела и отказывать в предоставлении убежища мигрантам, чьи заявки, по их мнению, вряд ли будут приняты. Ускоренные решения обойдут обычный процесс слушания, обычно занимающий годы.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на директиву Минюста, которая вступила в силу 11 апреля.

Отмечается, что теперь судьи уполномочены закрывать «юридически безнадежные» дела без слушаний. Это лишит некоторых людей, заявляющих о преследовании в странах происхождения, возможности изложить свои аргументы в суде.

Исполняющая обязанности директора Исполнительного офиса иммиграционного разбирательства Министерства юстиции США Сирси Оуэн в служебной записке отметила, что в Исполнительном офисе по рассмотрению иммиграционных дел (EOIR) находятся почти четыре миллиона дел.

Учитывая ситуацию, в документе отмечается, что судьи должны «принимать все соответствующие меры для немедленного решения дел, не имеющих юридических оснований для защиты от депортации или предоставления убежища».

NYT отмечает, что новая политика неизбежно приведет к тому, что судьи будут выдавать приказы о депортации до полного проведения слушаний по существу, в ходе которых заявители на убежище смогут подробно изложить обстоятельства своего дела.

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Иммиграционные судьи имеют полномочия решать, может ли иммигрант оставаться в США, или его следует депортировать. Судьи являются сотрудниками Минюста, а не федеральных судов, поэтому от них ожидается соблюдение политики ведомства.

Чтобы претендовать на получение убежища, заявитель должен убедить судью, что если он вернется на родину, он будет под угрозой травмы или смерти из-за своей расы, религии, национальности, политических взглядов или принадлежности к определенной социальной группе.

Меморандум также уточняет, что слушание по сути необходимо только при наличии фактических противоречий по делу. Если же все обстоятельства не обжалуются, но заявление юридически не состоятельное, проведение слушания не предусмотрено ни одной действующей нормой.

В последние годы количество дел в иммиграционных судах возросло, поскольку количество людей, пересекающих границу, резко возросло. Многие мигранты, подавшие заявления о предоставлении убежища, действительно сбежали от преследований и могут иметь веские доказательства. Но другие прибыли по большей части по экономическим или личным причинам, а не во избежание преследований, и все равно подали прошение о предоставлении убежища, зная, что длительный судебный процесс позволит им оставаться в США по крайней мере несколько лет, даже если их просьба в конечном итоге будет отклонена.

По состоянию на начало этого года по всей стране было около 700 иммиграционных судей, каждый из которых может рассматривать от 500 до 700 дел в год. Как отмечает NYT, это слишком мало, чтобы достичь прогресса в рассмотрении почти четырех миллионов дел, находящихся сейчас на рассмотрении в иммиграционных судах. Около двух миллионов из них касаются заявлений о предоставлении убежища.

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Напомним, Трамп избрал нелегальную иммиграцию одной из главных тем своей предвыборной кампании, пообещав сделать границу своей первоочередной задачей и депортировать миллионы мигрантов, если его снова изберут президентом.

22 января он подписал указ, которым приостанавливает физический въезд иностранцев, пытающихся нелегально попасть в страну через пролегающую с Мексикой южную границу.

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