США приостановили прием заявлений на иммиграцию. Под паузу попали украинцы, — CBS Сегодня 10:10

США приостановили прием заявлений на иммиграцию. Под паузу попали украинцы, — CBS

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных гражданами из Латинской Америки и Украины, которым был разрешен въезд по программам времен экс-президента Джо Байдена. Инициаторы ссылаются на мошенничество и соображения безопасности.

Об этом сообщает CBS News

Приостановка рассмотрения заявлений продлится неопределенное время, пока чиновники будут работать над выявлением потенциальных случаев мошенничества и усовершенствованием процедур проверки из соображений национальной и общественной безопасности.

Издание отмечает, что этот шаг, о котором ранее не сообщалось, чреват созданием неопределенности для мигрантов, находившихся в процессе подачи заявок на различные иммиграционные льготы, которые позволили бы им остаться в США на законных основаниях, а в некоторых случаях — навсегда.

Хотя точное количество пострадавших мигрантов неизвестно, приостановка рассмотрения заявок касается нескольких программ администрации Байдена, которые позволили сотням тысяч иностранцев приехать в США на законных основаниях благодаря иммиграционному закону. Этот закон уполномочивает правительство США быстро принимать иностранцев по гуманитарным или общественно полезным соображениям.

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Как пишет CBS, администрация Байдена использовала этот закон в больших масштабах, отчасти для того, чтобы поощрить мигрантов регистрироваться на легальных каналах миграции вместо того, чтобы нелегально пересекать южную границу.

В свою очередь администрация Трампа быстро приостановила эти усилия, утверждая, что это злоупотребление полномочиями.

Напомним, Трамп в первые часы своего президентства ввел чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Другим указом он отменил автоматическое предоставление гражданства США всем родившимся на территории страны. Кроме того, Министерство внутренней безопасности приостановило программы, позволявшие иммигрантам временно находиться в США.

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