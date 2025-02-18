Трамп хочет превратить Украину в экономическую колонию США — Тhe Telegraph Сегодня 20:33

Цена за помощь США для Киева невероятно высока. Американский лидер Дональд Трамп не скрывает потенциальную угрозу для Украины, если президент Владимир Зеленский откажется от условий Вашингтона.

Издание The Telegraph пишет, что требования Белого дома равносильны экономической колонизации Украины с предоставлением значительных прав на ее минеральные, нефтяные и газовые ресурсы, порты и другую инфраструктуру.

Эти требования вызвали панику в Киеве и превышают то, на что готовы согласиться официальные лица. Однако один из козырей, который предложил сам Зеленский, — это доступ к национальным ресурсам Украины на сумму 500 миллиардов долларов, включая то, что Трамп назвал «чрезвычайно ценными» полезными ископаемыми, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.

Эти полезные ископаемые скрывают в себе привлекательные перспективы: США смогут избавиться от зависимости от китайских поставок критически важных минералов, используемых в производстве всего — от ветряных турбин до iPhone и стелс-истребителей.

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В условиях, когда Вашингтон ведет «великодержавное» соревнование с Пекином, ресурсы Украины, стоимость которых оценивают в 15 триллионов долларов, теоретически могут пригодиться.

Зеленский пока отверг предложение Трампа, и аналитики предсказывают, что агрессивная игра США встретит сопротивление в столицах Европы, которые тоже стремятся к тесному сотрудничеству с Киевом в области полезных ископаемых.

Как и Европейский союз, США и другие геополитические игроки ищут возможность поставок критически важных минералов из Китая и стремятся заключить соглашения с партнерами, которые в будущем могли бы их поставлять.

УНІАН По материалам:

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