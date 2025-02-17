Сделка Трампа по украинским недрам похожа на раздел африканских колоний, — The Washington Post Сегодня 20:37

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский отклонил запрос администрации Дональда Трампа по поводу передачи 50% своих минеральных ресурсов. Это требование вызвало значительные споры, поскольку ставит под угрозу продление американской помощи Украине, пишет The Washington Post

Украинские чиновники рассматривают альтернативное предложение, которое позволит США получить доступ к природным ресурсам, усиливая гарантии безопасности для Украины. Как отмечают источники, знакомые с переговорами, Киев стремится заключить соглашение, которое будет учитывать стратегические интересы страны.

Зеленский заявил журналистам, что отклонил предложение, поскольку оно еще не было должным образом подготовлено:

«Мы можем рассмотреть, как распределить прибыль, когда гарантии безопасности будут четкими. Пока что я не видел этого в документе».

Он подчеркнул, что любое соглашение с Вашингтоном должно включать обязательства по безопасности США.

Запрос со стороны Вашингтона пришел во время визита министра финансов Скотта Бессента в Киев, что сделало его первым представителем кабинета Трампа, который встретился с украинским лидером. Трое чиновников Украины, два европейских дипломата и еще два осведомленных источника подтвердили факт переговоров. Они подчеркнули, что тема обсуждений чрезвычайно чувствительна.

В европейских дипломатических кругах это предложение вызвало беспокойство не только из-за его масштабности, но и из-за стремления Киева найти компромисс, который обеспечит поддержку США в противостоянии с россией. Один из украинских чиновников саркастически заметил, что страна готова предложить даже «массовые поставки украинских яиц», учитывая их высокую стоимость в США.

Вместе с тем другой советник выразил удивление амбициозностью требований администрации Трампа, сравнив ситуацию с европейским разделением африканских колоний в XVIII веке. Он подчеркнул, что такое соглашение может привести к передаче права на добычу ресурсов Украины без гарантий реальной разработки.

Белый дом пока не комментировал ситуацию.

УНІАН По материалам:

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