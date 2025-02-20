76% украинцев стали тратить больше в течение последнего года — опрос (инфографика) Сегодня 15:02 — Личные финансы

76% украинцев стали тратить больше в течение последнего года — опрос (инфографика)

76% опрошенных украинцев отметили, что их расходы выросли по сравнению с прошлым годом. У такого же количества украинцев есть привычка планировать расходы, из них 49% — лишь значительные и/или регулярные расходы.

Об этом говорится в исследовании Rakuten Viber.

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Был проведен опрос, чтобы узнать, выросли ли расходы украинцев в 2024 году. В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина участвовали около 40 тысяч пользователей.

14% респондентов пытаются экономить и снизили затраты.

Есть ли у украинцев привычка планировать расходы

Около половины опрошенных (49%) планируют лишь значительные и/или регулярные расходы, такие как коммуналка.

Еще 27% планируют все расходы вперед. В то же время, 15% респондентов не видят смысла в планировании.

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Ответы на вопрос «Есть ли у вас привычка планировать расходы?» распределились следующим образом:

Планируют лишь значительные и/или регулярные расходы, например коммуналку — 49%;

планируют расходы заранее — 27%;

Не планируют расходы, не видят смысла — 15%;

Хотят планировать, но пока не делают этого — 9%.

По результатам опроса Viber летом 2024 года, 56% украинцев не имели возможности экономить деньги во время войны.

Напомним, что Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе допускает повышение минимальной зарплаты украинцев. Такое предположение содержит базовый сценарий. НБУ ожидает, что средняя минимальная зарплата в 2026 году вырастет с 8000 до 8370 гривен, а в 2027 году — до 8950 гривен.

В то же время, реальные зарплаты украинцев в 2024 году выросли на 14,4%. Однако ускорение инфляции привело к снижению темпов, и эта тенденция усилится в 2025 году.

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