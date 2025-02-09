Когда в Украине может повыситься зарплата: прогноз НБУ — Finance.ua

Когда в Украине может повыситься зарплата: прогноз НБУ Сегодня 19:08 — Казна и Политика

Когда в Украине может повыситься зарплата: прогноз НБУ

Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе допускает повышение минимальной зарплаты. Такое предположение содержит базовый сценарий.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (январь 2025 года).

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НБУ ожидает, что средняя минимальная зарплата в 2026 году вырастет с 8000 гривен до 8370 гривен, а в 2027 году — до 8950 гривен.

Планы правительства

Кабинет министров в июне 2024 г. утвердил Бюджетную декларацию на 2025−2027 годы, в которой предлагает отказаться от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума на эти годы.

Согласно документу, «в 2025—2027 годах размер минимальной заработной платы будет составлять 8000 гривен, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году».

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Оплата труда работников бюджетной сферы будет производиться на основе должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, который остается на уровне декабря 2024 года.

Государственный бюджет на 2025 год не предусматривает повышения минимальной зарплаты.

Справка Finance.ua:

по прогнозу НБУ, под влиянием значительного спроса на рабочую силу безработица уменьшится, однако будет оставаться выше уровня до полномасштабного вторжения (около 10−11% в 2025—2027 годах) из-за сохранения существенных диспропорций между потребностями работодателей и знаниями и возможностями потенциальных сотрудников;

в то же время, учитывая высокую конкуренцию бизнеса за квалифицированных работников, заработные платы и дальше будут расти;

реальные зарплаты украинцев в 2024 году выросли на 14,4%. Однако ускорение инфляции привело к снижению темпов, и эта тенденция усилится в 2025 году.

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