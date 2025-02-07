Как и у кого выросли зарплаты в агросекторе (исследование) — Finance.ua

Как и у кого выросли зарплаты в агросекторе (исследование) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Как и у кого выросли зарплаты в агросекторе (исследование)

Зарплаты водителей в аграрной отрасли в 2024 году выросли на 17% по сравнению с предыдущим годом.

Среднемесячный доход работников без учета бонусов составил 24,6 тысячи гривен.

Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией Agrohub, пишет delo.ua.

Наибольший рост произошел у водителей автобусов и легковых автомобилей — на 22%, и теперь их средний месячный доход составляет 20,4 тысячи гривен.

Меньше всего выросли зарплаты водителей грузовиков — на 14%, но именно эта категория имеет самый высокий уровень дохода среди всех остальных, в среднем 29,3 тысячи гривен в месяц.

Большинство водителей грузовых автомобилей были задействованы в перевозках транспортных средств с грузоподъемностью от 6 до 16 тонн или более.

Заправщики получали в 2024 году 23,6 тысячи гривен в месяц, что на 18% больше, чем в 2023 году.

В большинстве случаев оплата труда водителей комбинированная и состоит из фиксированного оклада и сдельной части. Последняя зависит от стоимости перевозки одной тонны груза на определенное расстояние и грузоподъемность автомобиля.

Согласно исследованию, общая численность водителей в отрасли почти не изменилась. По итогам 2024 года этот показатель составил 15,5 водителя на 10 тысяч гектаров. Несмотря на относительную стабильность, в отрасли сохраняется нехватка кадров. Спрос на квалифицированных водителей превышает предложение, что объясняется высокой конкуренцией за опытных работников.

Напомним, в январе 2025 года на рынке труда было наибольшее количество кандидатов с начала 2023 года, когда начался период дефицита кадров.

Конкуренция за дистанционную работу в 5 раз выше средних показателей на рынке. Это один из самых действенных инструментов для преодоления дефицита кадров.

Самые конкурентные должности

Раньше это были верстальщик и Front-end Developer, то сейчас в лидерах — direct-менеджер и специалист чата. Это профессии, предусматривающие обработку входящих обращений клиентов обычно в социальных сетях.

Самую низкую конкуренцию видим за вакансии в категориях: «Охрана, безопасность», «Рабочие специальности, производство», «Строительство, архитектура», «Транспорт, автобизнес», «Медицина, фармацевтика».

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