5% налога для цифровых платформ: позиция Uklon, Bolt и Glovo

Казна и Политика
Цифровые платформы выступили за новый налоговый режим 5%
Сервисы Uklon, Bolt и Glovo поддерживают принятие и внедрение законопроекта о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, по ставке 5%.
Об этом компании сообщили в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Ожидания бизнеса

Руководитель направления GR компании Uklon Николай Сорока считает, что принятие законопроекта обеспечит прозрачную систему налогообложения, упростит администрирование и позволит компаниям работать в понятном правовом поле, будучи уверенными в полном соблюдении налоговых обязательств.
В Uklon отметили, что компания ожидает роста сектора цифровой экономики, поскольку создание понятных условий для всех участников будет формировать культуру доверия между сервисами, пользователями и государством.
«Для самих платформ это возможность работать в прозрачном и предполагаемом правовом поле», — сказала в свою очередь генеральная менеджер Glovo в Украине Марина Павлюк.
По словам руководителя публичной политики Bolt в Украине и странах Западно-Центральной Азии Юлии Малич, компания поддерживает положения этого законопроекта, касающиеся развития гиг-экономики и работы цифровых платформ.
«Важно, чтобы во время его принятия депутаты сохранили взвешенный подход. Предложенный упрощенный налоговый режим критически важен для существования гибких форм занятости в Украине», — отметила Малич.
Она считает, что переходный период для цифровых платформ, в частности регистрация с 1 ноября 2026 года и отчетность — с начала 2027 года, достаточен для подготовки и полностью устраивает компанию.
«Мы заинтересованы в том, чтобы эти нормы заработали как можно скорее, в идеале — уже с 2026 года. Каждый месяц промедления — это упущенные возможности для бюджета страны», — отметила генеральная менеджер Glovo в Украине Марина Павлюк.
В компании отметили важность правильной технической реализации закона, потому что для бизнеса важно, чтобы процесс был динамичным и прозрачным и не затянулся надолго.
«Практическая реализация закона будет зависеть от своевременного принятия подзаконных актов на уровне Кабинета Министров Украины и Государственной налоговой службы», — отметила Павлюк.

Изменения для малого бизнеса

Что касается возможных изменений в системе НДС для упрощенцев, Glovo положительно оценивает инициативу повышения лимита до 4 млн грн.
«Это шаг навстречу малому бизнесу, который является нашим ключевым партнером», — добавила генеральная менеджер Glovo в Украине.
По мнению Павлюк, сейчас главный вопрос вокруг законопроекта лежит не столько в юридической плоскости, сколько в плоскости правильного публичного позиционирования, поэтому наблюдаются манипуляции и ложные трактовки, например, попытки называть эту инициативу «налогом на OLX».
«Это определение совсем не соответствует действительности и только создает излишнее напряжение. На самом же деле законопроект предлагает значительно более широкое и системное регулирование рынка… Нам нужно избежать терминологической путаницы, чтобы общество понимало: это шаг к прозрачности и защите прав всех участников рынка, а не дополнительная нагрузка на рядового пользователя», — считает представитель Glovo.
По мнению Малич из Bolt, целесообразно рассмотреть возможность выделения или исключения из этого законопроекта платформ, работающих с продажей товаров, ведь это другой сегмент рынка со своей спецификой регулирования.
«При этом положительно оцениваем норму, согласно которой доходы от продажи товаров через платформы до 2 тыс. евро в год не подлежат налогообложению — это важное послабление для маркетплейсов и мелких продавцов», — подчеркнули в Bolt.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 10 марта отклонила законопроект о налогообложении доходов через цифровые платформы, который набрал только 168 голосов при необходимом количестве в 226 голосов;
  • Кабинет министров 30 марта принял и внес в Верховную Раду новый законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс и закон о банках и банковской деятельности по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы» (№ 15111). Согласно ему доходы от услуг по предоставлению в аренду недвижимого имущества и транспортных средств; личных услуг и продаж товаров, полученных физическим лицом через цифровые платформы на сумму до 834 размеров минимальной заработной платы (примерно 7,2 млн грн по состоянию на 2026 год), будут облагаться налогом по ставке 5% вместо текущей ставки налога на доходы физических лиц 18%. Для этого необходимо открыть специальный счет для такой деятельности и уведомить его оператора цифровой платформы, который в соответствии с законопроектом будет являться налоговым агентом;
  • Законопроектом также установлено, что доход физического лица — продавца от реализации товаров через платформы не включается в налогооблагаемый доход в случае, если его общая сумма за отчетный год не превышает эквивалент 2 тыс. евро. При этом отсутствует требование открывать текущий счет в банке для осуществления отчетной деятельности, а подотчетный продавец имеет право использовать текущие счета в банке, открытии для собственных нужд;
  • представители платформы OLX считают необходимым в случае продажи товаров пересмотреть норму об обязательности статуса налогового агентства для оператора цифровой платформы, потому что такое требование отсутствует в европейском законодательстве.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
НалогиЗаконопроекты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
