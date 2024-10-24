40% украинских предпринимателей планируют выходить на зарубежные рынки: как используют ИИ (инфографика) — Finance.ua

40% украинских предпринимателей планируют выходить на зарубежные рынки: как используют ИИ (инфографика) Сегодня 17:00

40% украинских предпринимателей планируют выходить на зарубежные рынки: как используют ИИ (инфографика)

Украинские предприниматели стойко преодолевают вызовы, продолжая развитие своего дела и открывая новые бизнесы.

Каждый 6-й опрошенный предприниматель открыл свой текущий бизнес уже после начала полномасштабной войны, при этом 66% из них не имели опыта бизнес-деятельности.

Сегодня уже 75% предпринимателей активно используют цифровые каналы в продажах и общении с клиентами и 56% опрошенных экспортируют или планируют выходить на другие рынки.

Об этом говорится в исследовании Mastercard SME Index 2024 года.

Тренд на безналичность стабильно растет

Сегодня 9 из 10 украинских МСБ предоставляют возможность рассчитаться за товары или услуги безналично, 17% из них начали принимать такие формы расчетов за последние два года. Следует отметить, что для 80% предпринимателей безналичные оплаты приносят более половины дохода — это на 8 п.п. больше по сравнению с предыдущим годом.

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Диджитализация и внедрение ИИ

Уже 3 из 4 предпринимателей активно используют цифровые каналы для представления товаров и услуг своего бренда. В частности, у 37% предприятий есть собственный веб-сайт, четверть опрошенных (24%) представлены на маркетплейсах, а каждый шестой предприниматель (16%) разработал мобильное приложение для своего бизнеса.

Кроме того, украинские предприниматели активно внедряют инновационные инструменты и сервисы в свою деятельность, в частности, с искусственным интеллектом. Так, каждый пятый предприниматель (21%) пользуется функционалом ИИ в своей бизнес-деятельности: среди микробизнесов этот показатель составляет 16%, среди малых бизнесов — 30%, а среди средних бизнесов — 47%.

Самые распространенные направления применения инструментов и сервисов на основе ИИ среди предпринимателей включают в себя разработку маркетинговых, SMM и коммуникационных стратегий, перевод на другие языки, коммуникацию с клиентами в цифровых каналах, генерирование изображений и написание текстов.

Ключевые потребности и фокус на экспорт

Среди основных вызовов, отмечаемых украинскими предпринимателями — необходимость финансирования для развития бизнеса, а также нехватку заказов и рынков сбыта. Кроме того, каждый пятый респондент указывает на нехватку персонала.

Несмотря на текущие вызовы, украинские МСБ проявляют гибкость и ищут способы поддержки и развития своего дела. Так, 27% предпринимателей участвовали в грантовых программах от государства или других организаций.

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Одним из главных способов масштабирования украинские предприниматели называют развитие экспорта. Каждый шестой респондент (16%) уже продает свои товары или услуги за границу, а еще 40% планируют выходить на зарубежные рынки. Наиболее популярными странами по экспорту стали Польша (32%), Германия (22%), США (16%), Литва и Италия (по 13%).

Примечательно, что 88% предпринимателей, ведущих бизнес как на внутреннем, так и на иностранных рынках, за последний год заметили увеличение спроса среди украинцев на продукцию украинских производителей.

Справка Finance.ua:

Украина должна снизить теневую экономику, чтобы получать поддержку международных партнеров.

За восемь месяцев 2024 года бюджетные поступления увеличились на 70% по сравнению с восемью месяцами мирного 2021 года, это произошло благодаря усилиям по выводу бизнеса из тени. Такие данные привел глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Увеличение налогообложения будет выталкивать бизнес в тень. Такое мнение высказали участники круглого стола «Зима близко: готов ли бизнес к энергетическим вызовам и новой налоговой реальности». «Компании будут закладывать эти налоги в стоимость товаров. Вторая переменная — это ухудшение и без того плохого инвестиционного климата. Налоги не способствуют тому, чтобы инвесторы заводили в страну средства», — уверен директор департамента организации продаж корпоративным клиентам ТАСкомбанка Олег Федоренко.

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