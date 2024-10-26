У молодых предпринимателей есть возможность получить гранты для развития бизнеса — Finance.ua

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У молодых предпринимателей есть возможность получить гранты для развития бизнеса

Личные финансы
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У молодых предпринимателей есть возможность получить гранты для развития бизнеса
У молодых предпринимателей есть возможность получить гранты для развития бизнеса, Фото: freepik
Молодые предприниматели в возрасте до 25 лет могут подавать заявки на гранты до 150 тыс. грн для начала бизнеса через портал «Дія» в рамках программы «Собственное дело».
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
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«Гранты для молодежи в рамках программы „Собственное дело“ уже доступны через портал „Дія“. Если вам до 25 лет, подавайте заявку на программу и получайте до 150 тыс. грн на свой бизнес», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

Условия программы

По ее словам, заявки можно подать в несколько кликов в разделе «Грант на собственное дело», а главным условием является регистрация ФЛП после утверждения заявки.
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Через три года участники программы смогут получить новый грант в размере до 250 тысяч гривен при создании по меньшей мере двух рабочих мест.
За более чем два года работы программы «Собственное Дело» предприниматели получили от государства более 20 тысяч грантов на развитие бизнеса почти на 5 миллиардов гривен.
Напомним, в течение двух лет действия государственной программы поддержки бизнеса «Собственное дело» ее участники уплатили в государственный бюджет 2,6 млрд грн налогов.

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По материалам:
Finance.ua
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