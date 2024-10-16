Правительство изменило условия получения грантов предприятиями перерабатывающей промышленности — Finance.ua

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Правительство изменило условия получения грантов предприятиями перерабатывающей промышленности

Кредит&Депозит
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Правительство изменило условия получения грантов предприятиями перерабатывающей промышленности
Правительство изменило условия получения грантов предприятиями перерабатывающей промышленности
Предприятия перерабатывающей промышленности, работающие на территориях активных боевых действий, смогут получать грант в размере до 8 млн грн. Государство профинансирует 80% стоимости представленного проекта, а 20% грантер должен покрыть из собственных или кредитных средств. Грант можно будет использовать на инвестиционные нужды — приобретение нового производственного или энергетического оборудования.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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«Этим решением мы даем больше возможностей для бизнеса получить гранты на переработку. Теперь они доступны и предприятиям из зоны активных боевых действий. Например, из Херсона. Несмотря на сверхсложные условия, они работают и предоставляют работу людям. Податься на гранты теперь могут и производители полиграфической продукции. Также мы изменили требования, касающиеся количества рабочих мест, которые необходимо создать. Сократили их до 5 рабочих мест, чтобы к программе присоединялось больше участников. Но при этом требования по поступлению налогов с зарплат остались неизменными. Так, хотим дать доступ к программе, в частности, предпринимателям, стремящимся развивать автоматизацию производства», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Программа грантов на развитие перерабатывающей промышленности решением правительства расширена на:
  • предприятия переработки, работающие на территориях активных боевых действий Обязательное условие — на территории деятельности предприятия должны работать государственные информационные ресурсы.
  • типографии и полиграфии.
Правительство также изменило требования к количеству рабочих мест, которые обязательно должен создать грантер.
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Ранее в зависимости от суммы гранта это было от 5 до 25 рабочих мест. Например, чтобы выполнить условия, получатель гранта в 8 млн грн должен был трудоустроить 25 рабочих с зарплатой от 8 тысяч гривен.
Теперь обязательным условием будет создание от 5 рабочих мест — независимо от размера гранта. В то же время правительство добавило новое условие: за три года получателю нужно будет уплатить ЕСВ из зарплаты новых работников на сумму, не менее 20% от суммы гранта.
Таким образом, например, получатель гранта в 8 млн. грн. сможет нанять 25 работников с зарплатой в 10 тыс. грн. Или, если ему требуется высококвалифицированный персонал — работников со значительно более высокой ежемесячной зарплатой.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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