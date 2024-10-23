Банкиры ожидают значительную тенизацию бизнеса — Finance.ua

Банкиры ожидают значительную тенизацию бизнеса Сегодня 10:14 — Личные финансы

Банкиры ожидают значительную тенизацию бизнеса

Увеличение налогообложения будет выталкивать бизнес в тень.

Такое мнение высказали участники круглого стола «Зима близко: готов ли бизнес к энергетическим вызовам и новой налоговой реальности», проведенного «Финансовым клубом».

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«Бизнес будет вынужден уходить в тень. Это касается и бизнеса, и населения. Все постепенно будет перетекать в кэш, прогнозирует директор департамента организации продаж корпоративным клиентам Таскомбанка Олег Федоренко. — Все серые темы, которые были в 1990-х годах, отработанные за десятки лет, снова начнут вылезать на поверхность. И бизнес будет вынужден это делать, если хочет выжить».

Увеличение налогов приведет к «стремительному росту инфляции». «Компании будут закладывать эти налоги в стоимость товаров. Вторая переменная — это ухудшение и без того плохого инвестиционного климата. Налоги не способствуют тому, чтобы инвесторы заводили в страну средства», — уверен Олег Федоренко.

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Исполнительный директор направления управления сетью Кредобанка Оксана Стецькив напомнила, что власти ожидают получить 140 млрд грн дополнительных бюджетных средств. «Наш бизнес умеет быстро адаптироваться к переменам, — уверяет она. — Военный сбор повлияет на потребителей и повлияет на инфляционные процессы. Наибольшие изменения будут касаться ФЛП первой, второй и четвертой группы, которые являются, собственно, малым бизнесом. Эти изменения ударят весомо по самой слабой части бизнеса».

Текущее увеличение налогов ориентировано на тех, кто платит эти налоги, что повлияет и на кредитование, говорит начальник управления корпоративных продаж ОТП Банка Валерий Терно.

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«Банки ориентируются на официальную отчетность. Предприниматель может уйти в тень еще больше, не показывать доходность, свести к минимуму объем налоговой нагрузки. Вторая сторона этой медали заключается в том, что работающий с ней банк не сможет дать достаточный объем оборотных средств, потому что по официальным показателям он не будет видеть возможность обслуживания этого долга. Что будет приводить к формированию дополнительных резервов со стороны банков и неинтересу такого финансирования», — рассказал о рисках Валерий Терно.

Но он ожидает, что бизнес сможет адаптироваться, даже если в 2025 году власти увеличат НДС. «Если это дальше увеличит обложение НДС, это коснется каждого, каждый день. Но никто не закроется. Бизнес будет зарабатывать меньше, но продолжит работать», — ожидает банкир.

Фінансовий клуб По материалам:

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