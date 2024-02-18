4 совета от Минреинтеграции, чтобы проверить работодателя — Finance.ua

4 совета от Минреинтеграции, чтобы проверить работодателя Сегодня 16:21 — Личные финансы

4 совета от Минреинтеграции, чтобы проверить работодателя

Часто мошенники скрываются под видом компаний, предлагающих работу. Необходимо с особой внимательностью изучать вакансии и работодателей, чтобы не попасть в ловушки аферистов.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает , как можно понять, где и с кем собираетесь работать, а также избежать возможного мошенничества.

Читайте также Какие вакансии наиболее популярны среди желающих присоединиться к армии

1. Обращайте внимание на место публикации вакансии о работе

Важно, чтобы это были известные платформы по поиску работы, они проверяют и публикуют вакансии только от реальных работодателей.

«Если предложение размещено в соцсетях, то посмотрите страницу автора публикации», — говорится в сообщении.

Читайте также Какие вакансии предлагают на Едином портале: от традиционных до необычных

В Минреинтеграции подчеркивают, что информация о работе должна быть конкретной и понятной.

2. Убедитесь, что ваш потенциальный работодатель реальный

В ведомстве советуют проверять, действительно ли существует компания, разместившая объявление, какой у нее юридический статус. Для проверки можно воспользоваться бесплатным сервисом YouControl . Введите в строке поиска название бизнеса или фамилию его основателя.

3. Обратите внимание на название компании/предприятия

Если раньше вы не знали о таком работодателе, стоит посмотреть сайт компании, а также, при наличии, посмотреть на страницы в соцсетях.

4. Задавайте вопросы работодателю

Если вас что-то интересует, не стесняйтесь обращаться непосредственно за необходимой информацией и следите за тем, какие данные интересуют вашу компанию.

Помните, что в ст. 25 КЗоТ Украины запрещается требовать от лиц, устраиваемых на работу, сведения об их партийной и национальной принадлежности, происхождении, регистрации места жительства или пребывания и документы, представление которых не предусмотрено законодательством.

В Минреинтеграции напоминают, что работодатель может интересоваться навыками профессионального характера, а вы — условиями сотрудничества, уровнем вознаграждения и наличием возможностей для карьеры.

Справка Finance.ua:

40 часов в неделю — столько времени в среднем люди посвящают работе. И то, любим ли мы свое дело, оказывает значительное влияние на качество жизни. Эксперты Work.ua рассказали, чувствуют ли украинцы match со своей профессией.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.