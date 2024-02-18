4 совета от Минреинтеграции, чтобы проверить работодателя — Finance.ua

4 совета от Минреинтеграции, чтобы проверить работодателя
Часто мошенники скрываются под видом компаний, предлагающих работу. Необходимо с особой внимательностью изучать вакансии и работодателей, чтобы не попасть в ловушки аферистов.
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает, как можно понять, где и с кем собираетесь работать, а также избежать возможного мошенничества.
1. Обращайте внимание на место публикации вакансии о работе
Важно, чтобы это были известные платформы по поиску работы, они проверяют и публикуют вакансии только от реальных работодателей.
«Если предложение размещено в соцсетях, то посмотрите страницу автора публикации», — говорится в сообщении.
В Минреинтеграции подчеркивают, что информация о работе должна быть конкретной и понятной.
2. Убедитесь, что ваш потенциальный работодатель реальный
В ведомстве советуют проверять, действительно ли существует компания, разместившая объявление, какой у нее юридический статус. Для проверки можно воспользоваться бесплатным сервисом YouControl. Введите в строке поиска название бизнеса или фамилию его основателя.
3. Обратите внимание на название компании/предприятия
Если раньше вы не знали о таком работодателе, стоит посмотреть сайт компании, а также, при наличии, посмотреть на страницы в соцсетях.
4. Задавайте вопросы работодателю
Если вас что-то интересует, не стесняйтесь обращаться непосредственно за необходимой информацией и следите за тем, какие данные интересуют вашу компанию.
Помните, что в ст. 25 КЗоТ Украины запрещается требовать от лиц, устраиваемых на работу, сведения об их партийной и национальной принадлежности, происхождении, регистрации места жительства или пребывания и документы, представление которых не предусмотрено законодательством.
В Минреинтеграции напоминают, что работодатель может интересоваться навыками профессионального характера, а вы — условиями сотрудничества, уровнем вознаграждения и наличием возможностей для карьеры.
Справка Finance.ua:
- 40 часов в неделю — столько времени в среднем люди посвящают работе. И то, любим ли мы свое дело, оказывает значительное влияние на качество жизни. Эксперты Work.ua рассказали, чувствуют ли украинцы match со своей профессией.
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