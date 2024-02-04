Какие вакансии наиболее популярны среди желающих присоединиться к армии — Finance.ua
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Какие вакансии наиболее популярны среди желающих присоединиться к армии

Личные финансы
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Интерес желающих присоединиться к рядам ВСУ через рекрутинговые платформы не угасает, а на некоторые вакансии приходится 60 кандидатов на одну вакансию.
Об этом рассказал в интервью Укринформу руководитель и основатель рекрутингового агентства Lobby X Владислав Грезев.
В частности, он опубликовал свежие данные агентства о популярности военных вакансий по оценкам общественности:
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  1. Первое место занимает работа в штабе (деловоды, бухгалтеры, юристы, офицеры управления, закупщики), где на одно место — 65 желающих.
  2. Второе место — ІТ (программирование, разные виды работ), с количеством 60 человек на вакансию.
  3. Третье — операторы беспилотников, 77 человек на место.
  4. Следующая по популярности вакансия связана с работой в пресс-службе — пресс-офицеры, операторы, видеографы, монтажеры, СММ-специалисты, с цифрой в 76 желающих на вакансию.
  5. Пятое место — категория «прочие»: повара, взрывотехники, водолазы, «все, что специфическое попадается», пояснил Грезев.
  6. Шестое место — медицина.
  7. Седьмое место по популярности — транспорт (это чисто водители).
  8. На восьмом месте — разведка, сообщил эксперт и отметил, что это именно наземная разведка, реальные боевые должности.
  9. Девятое место — это связь, связисты.
  10. И десятое место — пехота. Всего направлений по специальностям — более 20.
В то же время, в армии наибольшая потребность есть в пехоте. Второе место по потребностям — медицинские специалисты, третье — штабная работа, четвертое — ІТ, пятое — операторы БПЛА, шестое — связисты, седьмое — категория «прочее», восьмое — командование (командиры рот, отделов, взводов и т. п.), девятое — артиллерия, затем пресс-служба, сказал Грезев.
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Он также рекомендует подписывать контракт.
«Мы рекомендуем подписывать контракт, потому что контракт имеет дополнительную проверку от командования, плюс контракт тоже сейчас действует до конца военного положения, как и мобилизация, плюс в контракте есть дополнительные бонусы», — пояснил Грезев.
По исследованиям рекрутинговой компании Lobby X по поводу мотивов нежелания присоединяться к военной службе выяснилось, что не только страх смерти является причиной уклонения от мобилизации.
«Страх смерти в большинстве своем не останавливает, он появляется только в момент, когда человек встречается со смертью. Во многом действительно срабатывает невозможность контролировать свое будущее в этом контексте, например, возможность выбрать должность, выбрать подразделение, где служить», — отметил он.
По мнению Грезева, если мобилизованному добавить фактор определенности, например понимать сроки службы, это станет «огромным бонусом к прогнозу».
По материалам:
Укрінформ
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