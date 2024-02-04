Какие вакансии наиболее популярны среди желающих присоединиться к армии — Finance.ua

Какие вакансии наиболее популярны среди желающих присоединиться к армии Сегодня 07:31 — Личные финансы

Интерес желающих присоединиться к рядам ВСУ через рекрутинговые платформы не угасает, а на некоторые вакансии приходится 60 кандидатов на одну вакансию.

Об этом рассказал в интервью Укринформу руководитель и основатель рекрутингового агентства Lobby X Владислав Грезев.

В частности, он опубликовал свежие данные агентства о популярности военных вакансий по оценкам общественности:

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Первое место занимает работа в штабе (деловоды, бухгалтеры, юристы, офицеры управления, закупщики), где на одно место — 65 желающих. Второе место — ІТ (программирование, разные виды работ), с количеством 60 человек на вакансию. Третье — операторы беспилотников, 77 человек на место. Следующая по популярности вакансия связана с работой в пресс-службе — пресс-офицеры, операторы, видеографы, монтажеры, СММ-специалисты, с цифрой в 76 желающих на вакансию. Пятое место — категория «прочие»: повара, взрывотехники, водолазы, «все, что специфическое попадается», пояснил Грезев. Шестое место — медицина. Седьмое место по популярности — транспорт (это чисто водители). На восьмом месте — разведка, сообщил эксперт и отметил, что это именно наземная разведка, реальные боевые должности. Девятое место — это связь, связисты. И десятое место — пехота. Всего направлений по специальностям — более 20.

В то же время, в армии наибольшая потребность есть в пехоте. Второе место по потребностям — медицинские специалисты, третье — штабная работа, четвертое — ІТ, пятое — операторы БПЛА, шестое — связисты, седьмое — категория «прочее», восьмое — командование (командиры рот, отделов, взводов и т. п. ), девятое — артиллерия, затем пресс-служба, сказал Грезев.

Он также рекомендует подписывать контракт.

«Мы рекомендуем подписывать контракт, потому что контракт имеет дополнительную проверку от командования, плюс контракт тоже сейчас действует до конца военного положения, как и мобилизация, плюс в контракте есть дополнительные бонусы», — пояснил Грезев.

По исследованиям рекрутинговой компании Lobby X по поводу мотивов нежелания присоединяться к военной службе выяснилось, что не только страх смерти является причиной уклонения от мобилизации.

«Страх смерти в большинстве своем не останавливает, он появляется только в момент, когда человек встречается со смертью. Во многом действительно срабатывает невозможность контролировать свое будущее в этом контексте, например, возможность выбрать должность, выбрать подразделение, где служить», — отметил он.

По мнению Грезева, если мобилизованному добавить фактор определенности, например понимать сроки службы, это станет «огромным бонусом к прогнозу».

Укрінформ По материалам:

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