2024 год будет первым отчетным периодом, за который Украина обменяется налоговыми отчетами — Finance.ua

2024 год будет первым отчетным периодом, за который Украина обменяется налоговыми отчетами Сегодня 10:45 — Казна и Политика

2024 год будет первым отчетным периодом, за который Украина обменяется налоговыми отчетами

Министерство финансов Украины напоминает, что многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене отчетами в разрезе стран вступило в силу в июле 2024 года. К международной системе автоматического обмена отчетами уже присоединились более 100 стран мира.

Об этом пишет Минфин.

Читайте также В МВФ объяснили, почему Украина должна повысить налоги

2024 будет первым отчетным периодом, за который Украина осуществит обмен отчетами в разрезе стран.

Для чего это

Вовлечение Украины в международную систему автоматического обмена информацией будет способствовать созданию более прозрачной налоговой среды и повышению имиджа Украины как надежного и равноправного партнера в международных информационных налоговых отношениях.

Введение и обмен отчетами в разрезе стран предусмотрены положениями Шага 13 Минимального стандарта Плана действий BEPS — набора международных налоговых правил, направленных на укрепление налоговой базы, который Украина обязалась имплементировать.

Читайте также Совет бизнес-омбудсмена отреагировал на предложения правительства повысить налоги

Что это даст

Отчетность в разрезе стран позволит налоговым органам Украины получать комплексную информацию о деятельности международных групп компаний в разрезе конкретных юрисдикций, а также осуществлять эффективный анализ объемов деятельности, структуры операций и специфики деятельности международных групп компаний для контроля за трансфертным ценообразованием.

Указанная отчетность является элементом трехуровневой системы документации по трансфертному ценообразованию для международных групп компаний, в составе которой есть документация по трансфертному ценообразованию (локальный файл) и глобальная документация по трансфертному ценообразованию (мастер-файл).

Справка Finance.ua:

Отчет в разрезе стран международной группы компаний (Country-by-Country Report) — отчет, подаваемый налогоплательщиками в случае, если совокупный консолидированный доход международной группы компаний, в которую входит налогоплательщик, за финансовый год, предшествующий отчетному году, рассчитанный согласно со стандартами бухгалтерского учета, применяемым материнской компанией международной группы, превышает эквивалент 750 миллионов евро и при наличии одного из обстоятельств, указанных в подпункте 39.4.10 пункта 39.4 статьи 39 Налогового кодекса Украины.

Форму отчета в разрезе стран международной группы компаний и порядок его заполнения утвердил Минфин.

Читайте также Как могут вырасти налоги с депозитов: как отреагируют банки

Выберите наиболее выгодный депозит среди надежных банков Украины. Сравнение ставок и условий депозитов на Finance.ua:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.