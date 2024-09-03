2024 год будет первым отчетным периодом, за который Украина обменяется налоговыми отчетами — Finance.ua

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2024 год будет первым отчетным периодом, за который Украина обменяется налоговыми отчетами

Казна и Политика
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2024 год будет первым отчетным периодом, за который Украина обменяется налоговыми отчетами
2024 год будет первым отчетным периодом, за который Украина обменяется налоговыми отчетами
Министерство финансов Украины напоминает, что многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене отчетами в разрезе стран вступило в силу в июле 2024 года. К международной системе автоматического обмена отчетами уже присоединились более 100 стран мира.
Об этом пишет Минфин.
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2024 будет первым отчетным периодом, за который Украина осуществит обмен отчетами в разрезе стран.

Для чего это

Вовлечение Украины в международную систему автоматического обмена информацией будет способствовать созданию более прозрачной налоговой среды и повышению имиджа Украины как надежного и равноправного партнера в международных информационных налоговых отношениях.
Введение и обмен отчетами в разрезе стран предусмотрены положениями Шага 13 Минимального стандарта Плана действий BEPS — набора международных налоговых правил, направленных на укрепление налоговой базы, который Украина обязалась имплементировать.
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Что это даст

Отчетность в разрезе стран позволит налоговым органам Украины получать комплексную информацию о деятельности международных групп компаний в разрезе конкретных юрисдикций, а также осуществлять эффективный анализ объемов деятельности, структуры операций и специфики деятельности международных групп компаний для контроля за трансфертным ценообразованием.
Указанная отчетность является элементом трехуровневой системы документации по трансфертному ценообразованию для международных групп компаний, в составе которой есть документация по трансфертному ценообразованию (локальный файл) и глобальная документация по трансфертному ценообразованию (мастер-файл).
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Справка Finance.ua:

  • Отчет в разрезе стран международной группы компаний (Country-by-Country Report) — отчет, подаваемый налогоплательщиками в случае, если совокупный консолидированный доход международной группы компаний, в которую входит налогоплательщик, за финансовый год, предшествующий отчетному году, рассчитанный согласно со стандартами бухгалтерского учета, применяемым материнской компанией международной группы, превышает эквивалент 750 миллионов евро и при наличии одного из обстоятельств, указанных в подпункте 39.4.10 пункта 39.4 статьи 39 Налогового кодекса Украины.
  • Форму отчета в разрезе стран международной группы компаний и порядок его заполнения утвердил Минфин.
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По материалам:
Finance.ua
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