Как могут вырасти налоги с депозитов: как отреагируют банки — Finance.ua

Как могут вырасти налоги с депозитов: как отреагируют банки Сегодня 11:00 — Кредит&Депозит

Как могут вырасти налоги с депозитов: как отреагируют банки

Малые банки возобновили пересмотр ставок. Причем некоторые финучреждения урезали доходность вкладов довольно существенно. Какие условия сейчас предлагают своим частным клиентам банки с депозитными портфелями до 2 млрд грн.

В мае инфляция в Украине ускорилась: в годовом исчислении она составила 3,3%, сравнивая с 3,2% в апреле. После существенного повышения тарифов на электроэнергию показатели, скорее всего, возрастут в июне более существенно. Ускорение инфляции будет «съедать» депозитный доход.

Повлияет на него и повышение налогов, которое сейчас обсуждается во властных кабинетах. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, изменятся «налог на доходы физических лиц, военный сбор, налог на добавленную стоимость».

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По предварительным данным, военный сбор может увеличиться с 1,5 до 5%. Изменение ставки этого сбора будет непосредственно влиять на доходность вкладов, поскольку его вместе с НДФЛ уплачивают физлица при получении дохода с депозитов. То есть если сейчас общая сумма налогов при получении доходов с депозитных вкладов составляет 19,5%, то после изменений она может увеличиться до 23%.

Иван Мичло соглашается, что увеличение военного сбора повлияет на прибыльность вкладов. Но, по его убеждению, не сделает депозитные вклады менее популярными. Начальник Львовского отделения РВС Банка соглашается, что увеличение военного сбора повлияет на прибыльность вкладов. Но, по его убеждению, не сделает депозитные вклады менее популярными.

«Не думаю, что повышение военного сбора будет оказывать значительное влияние на доходность вкладов и их меньшую востребованность у населения. С тех пор как впервые был введен военный сбор (1,5%), не было оттока клиентов. В настоящее время запланировано увеличение этого показателя до 5%. Но это только прогноз (проект). Поэтому не факт, что данный процент будет введен. Повышения будут касаться всех сфер бизнесов, поэтому вполне вероятно, что, после определенного периода адаптации к новым условиям привычный спрос восстановится», — объясняет Иван Мычло.

Председатель правления Юнекс банка Иван Свитек тоже считает вероятным повышение военного сбора.

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«Конечно, любое повышение налогов усложняет ситуацию, толкает капитал в тень. Даже если мы говорим о классических депозитах. Конкуренция на рынке и текущая экономическая ситуация, ограничивающая кредитование, существенно сужают пространство для маневра в части пересмотра депозитных ставок. Маржинальность у банков, особенно вне ТОП-20, очень низкая. Большинство из них предпочли бы сократить процентные расходы, но из-за конкуренции не могут этого сделать», — объясняет он.

По его словам, увеличение налогообложения, если будет принято такое решение, не сможет повлиять на рыночные ставки по вкладам. Однако повлияет на реальную доходность для вкладчика, поскольку больше с начисленных процентов банк как налоговый агент будет перечислять в бюджет.

«Для кого-то это станет мотивацией приобрести ОВГЗ. Кто-то просто начнет держать деньги дома или на текущем счете, чтобы не терять доступ к ним в случае размещения на срочном депозите. Глубина этого процесса будет зависеть от уровня повышения налогов и актуальной в период введения изменений ресурсной ситуации на рынке.

С другой стороны, если речь идет о наполнении бюджета, значительная часть которого идет на нужды обороны страны, защите ее суверенитета, альтернативы могут оказаться еще более опасными. Скажем, глубокая девальвация национальной валюты или прямая эмиссия могут нанести еще больший вред. Следовательно, говорить о справедливости того или иного решения, не оценивая картину полностью, не очень корректно", — считает Иван Свитек.

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