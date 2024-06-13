НБУ снизил учетную ставку — Finance.ua

НБУ снизил учетную ставку
Учетная ставка снижена до 13% с 14 июня 2024 года.
Об этом пишет НБУ.
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Это решение Правления НБУ учитывает текущий баланс рисков, сдержанные показатели инфляции и продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий. Еще один шаг по снижению учетной ставки согласуется с сохранением защиты гривневых сбережений от инфляции и в то же время будет способствовать дальнейшему оживлению кредитования, что важно для восстановления экономики.
Основание для этого решения
После продолжительного периода снижения инфляция в апреле оставалась неизменной и незначительно выросла в мае — до 3,3% в г/г. Такие темпы роста были ниже, чем ожидал НБУ.
Базовая инфляция соответствовала прогнозу и составила 4,4%. В последующие месяцы ожидается умеренное ускорение инфляции и ее выход за пределы целевого диапазона до конца года.
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Для сохранения контроля над инфляционными ожиданиями, удержания умеренной инфляции в этом году и ее возврата в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. НБУ будет продолжать политику защиты гривневых сбережений от обесценения, а также покрывать структурный дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания для устойчивости валютного рынка.
Международная помощь и внутренние мероприятия по мобилизации финансовых ресурсов позволят обеспечить значительные расходы государственного бюджета.
Так, в ближайшие недели ожидается активизация поступлений внешней помощи, в том числе 2,2 млрд долл. США в случае одобрения Советом директоров МВФ четвертого пересмотра по программе EFF МВФ и 1,9 млрд евро от ЕС. Продолжение полномасштабной войны остается ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития. Кроме того, дополнительный вклад в показатель инфляции в этом году может внести потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов для финансирования бюджетных нужд.
В то же время, это поддержит обороноспособность страны и устойчивость публичных финансов. Сохраняется и вероятность реализации ряда сценариев, которые будут способствовать уменьшению инфляционного давления и оживлению восстановления экономики. Среди них — передача Украине средств от обездвиженных российских активов. В частности, до конца недели ожидается решение по их использованию странами группы G7.
Базовый сценарий апрельского макропрогноза предусматривал снижение учетной ставки до 13% в текущем году.
В то же время, в случае изменения рисков для инфляции и устойчивости валютного рынка НБУ может пересмотреть и прогнозную траекторию учетной ставки.
Справка Finance.ua:
- Правление Национального банка раньше приняло решение снизить учетную ставку с 14,5% до 13,5% с 26 апреля 2024 года.
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