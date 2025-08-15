120 тысяч украинских беженцев в США могут лишиться статуса уже 15 августа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

120 тысяч украинских беженцев в США могут лишиться статуса уже 15 августа

Личные финансы
69
120 тысяч украинских беженцев в США могут лишиться статуса уже 15 августа
120 тысяч украинских беженцев в США могут лишиться статуса уже 15 августа
Около 120 тысяч украинских беженцев в США рискуют потерять правовой статус уже 15 августа, если администрация президента Дональда Трампа не примет меры.
Об этом пишет Общественное со ссылкой на The Wall Street Journal.
По программе «Единство за Украину» в США прибыли около 250 тысяч граждан Украины. Въехавшие до 16 августа 2023 года имеют временный статус, дающий право на легальное пребывание.
Читайте также
Приблизительно 120 тысяч человек, приехавших в этот день или позже, останутся без документов сразу после окончания срока гуманитарного разрешения.
Программу ввела администрация Джо Байдена как более быстрый способ принять украинцев, поскольку стандартная процедура предоставления убежища в США может занять годы. Однако временный характер статуса означает, что по его окончании правительство может беспрепятственно задержать человека, поскольку все адреса участников программы уже известны властям.
После прихода к власти Трамп закрыл программу и прекратил возобновление разрешений на работу для тех, у кого истек срок действия документов.
Читайте также
В июле он заявил журналистам, что склоняется к тому, чтобы разрешить украинцам оставаться в стране до окончания войны.
Напомним, ранее стало известно, что администрация президента США планирует ввести новый сбор Visa integrity fee в размере не менее 250 долларов США. Новый платеж будет касаться большинства категорий временных посетителей США:
  • туристов;
  • деловых путешественников;
  • студентов;
  • участников культурных и рабочих программ
Госдепартамент может потребовать от некоторых путешественников внесение залога в размере $15 тыс. для получения деловых или туристических виз.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems