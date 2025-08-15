120 тысяч украинских беженцев в США могут лишиться статуса уже 15 августа — Finance.ua

120 тысяч украинских беженцев в США могут лишиться статуса уже 15 августа Сегодня 16:33 — Личные финансы

Около 120 тысяч украинских беженцев в США рискуют потерять правовой статус уже 15 августа, если администрация президента Дональда Трампа не примет меры.

Об этом пишет Общественное со ссылкой на The Wall Street Journal.

По программе «Единство за Украину» в США прибыли около 250 тысяч граждан Украины. Въехавшие до 16 августа 2023 года имеют временный статус, дающий право на легальное пребывание.

Приблизительно 120 тысяч человек, приехавших в этот день или позже, останутся без документов сразу после окончания срока гуманитарного разрешения.

Программу ввела администрация Джо Байдена как более быстрый способ принять украинцев, поскольку стандартная процедура предоставления убежища в США может занять годы. Однако временный характер статуса означает, что по его окончании правительство может беспрепятственно задержать человека, поскольку все адреса участников программы уже известны властям.

После прихода к власти Трамп закрыл программу и прекратил возобновление разрешений на работу для тех, у кого истек срок действия документов.

В июле он заявил журналистам, что склоняется к тому, чтобы разрешить украинцам оставаться в стране до окончания войны.

Напомним, ранее стало известно, что администрация президента США планирует ввести новый сбор Visa integrity fee в размере не менее 250 долларов США. Новый платеж будет касаться большинства категорий временных посетителей США:

туристов;

деловых путешественников;

студентов;

участников культурных и рабочих программ

Госдепартамент может потребовать от некоторых путешественников внесение залога в размере $15 тыс. для получения деловых или туристических виз.

