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10 млрд грн в год для армии — Гетманцев обосновал дополнительное налогообложение банков

Казна и Политика
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10 млрд грн в год для армии — Гетманцев обосновал дополнительное налогообложение банков
10 млрд грн в год для армии — Гетманцев обосновал дополнительное налогообложение банков
Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике готовит законопроект о дополнительном налогообложении банков, средства от которого пойдут на армию.
Об этом сообщил в комментарии Украинскому Радио глава комитета Даниил Гетманцев, передает Укринформ.
По словам парламентария, за последние три года украинские банки увеличивают доходы на получении процентов и государственных ценных бумаг.
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«Прежде всего, это депозитные сертификаты Национального банка — это такие ценные бумаги, которые НБУ размещает в коммерческих банках, то есть продает им, и коммерческие банки за них получают проценты. Эти ценные бумаги абсолютно безрисковые — они высоколиквидны и за них уплачивается неплохой процент. Например, если говорить об овернайте, то это 20%, если трехмесячные — это примерно учетная ставка Нацбанка, то есть 22−25%», — отмечает Гетманцев.
Он пояснил, что речь идет о необходимости для НБУ изымать денежную массу из обращения и таким образом влиять на инфляционные процессы. Такое регуляторное действие НБУ приводит к тому, что коммерческие банки получают сверхприбыль. Например, в первом полугодии эта «чистая» процентная прибыль составила 93 млрд гривен.
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«В этой связи возникла идея, что нужно на такую ​​экономически немотивированную прибыль ввести дополнительный налог. Этот налог введен в других странах мира, например в Италии, Чехии, Литве, однако мы пошли по упрощенной схеме Испании, которая практически буква в букву ввела налог для банковских учреждений на их сверхдоходы», — заявил Гетманцев.
По его словам, этот налог временный и будет вводиться на три года, а деньги с него пойдут на армию.
«Мы рассчитали, что около 10 млрд гривен получит в следующем году армия от этого налога», — сказал он.

Справка Finance.ua:

  • Финансовый комитет Верховной Рады готовит законопроект о дополнительном временном налогообложении для банков, который, вероятно, заработает уже с 2024 года;
  • соучредитель monobank Олег Гороховский подверг резкой критике предложение профильного комитета Верховной Рады ввести дополнительный налог на «сверхдоходы» банков в условиях нынешней рекордно высокой доли государства в банковской системе.

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По материалам:
Укрінформ
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