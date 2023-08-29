В НБУ анализируют проект закона по налогу на процентную прибыль банков — Finance.ua

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В НБУ анализируют проект закона по налогу на процентную прибыль банков

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В НБУ анализируют проект закона по налогу на процентную прибыль банков
В НБУ анализируют проект закона по налогу на процентную прибыль банков
Регулятор сейчас анализирует законопроект «Об особенностях налогообложения чистого процентного дохода банков».
Об этом сообщили NV в пресс-службе Национального банка Украины,
«Кроме того, понимая, что соответствующая дискуссия может возникнуть в украинском обществе, профильные службы НБУ, по поручению Главы Национального банка, в течение последнего месяца провели многосторонний анализ мирового опыта налогообложения «сверхприбылей» банков.
В настоящее время Национальный банк финализует официальную позицию по предложению введения налога на чистый процентный доход банков с учетом анализа мирового опыта и поданного проекта закона и планирует в ближайшее время обнародовать его", — сообщили в НБУ.

Что об этом известно

Напомним, народные депутаты Украины разработали проект закона о введении дополнительного налога в размере 5% на процентные «сверхприбыли» банков. Вероятно, дополнительное налогообложение заработает уже с 2024 года.
Окончательная концепция еще не определена, однако парламентарии рассматривают два базовых варианта — с дополнительным налогом на все чистые процентные доходы банков или с налогообложением сверхприбылей. Эффект для госбюджета — 10 млрд грн в год, рассказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Совладелец monobank Олег Гороховский уже раскритиковал предложение профильного комитета Верховной Рады ввести дополнительный налог на «сверхдоходы» банков в условиях нынешней рекордно высокой доли государства в банковской системе.
По материалам:
НВ
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