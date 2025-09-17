10 актуальных вакансий для HR-специалистов Сегодня 16:03 — Личные финансы

10 актуальных вакансий для HR-специалистов

Сфера HR активно развивается. Компании ищут специалистов, умеющих работать с людьми и формировать сильные команды.

Специалисты budni.robota.ua подготовили подборку вакансий для HR-специалистов.

Старший специалист по компенсациям и льготам в Kyivstar

📍Киев или удаленно

Компания в Киеве приглашает присоединиться к HR-команде специалиста с опытом работы в сфере C&B от 3-х лет.

Будущему работнику поручат следующие задачи: расчет премий по разным типам мотивационных программ, анализ их эффективности и разработка предложений по изменениям; разработка и актуализация мотивационных политик и процедур в направлении компенсаций и льгот; участие в обзорах зарплат: подготовка данных, заполнение опросов; обработка результатов обзоров зарплат, подготовка аналитических выводов и предложений.

Рекрутер в «Цитрус»

📍Одесса

В команду в Одессе приглашают специалиста с успешным опытом в ритейле, который примет участие в внедрении качественной адаптации новичков; будет анализировать и влиять на свои показатели эффективности; присоединится к HR-исследованиям: опрос eNPS, аналитики exit, бонусных программ.

HR Business Partner в «Дом игрушек»

📍Киев/гибридный формат

Портрет идеального кандидата: опыт работы HRBP или HR-менеджером — от 3 лет (желательно — в рознице или сетевом бизнесе); опыт в планировании численности, построении HR-процессов, управлении эффективностью; навыки ведения коммуникаций на разных уровнях — от линейного персонала до топ-менеджмента.

Работодатель сообщает, что предстоят командировки в пределах Украины.

Ведущий менеджер по персоналу в «АТБ-маркет»

📍Харьков

Национальная торговая сеть магазинов объявляет об открытии вакансии.

Среди задач в должности: определение потребности в персонале; своевременная комплектация новых магазинов административным и рядовым персоналом, закрытие вакансий на административные должности в действующих магазинах; своевременное закрытие офисных вакансий региона; пересмотр и улучшение условий работы в магазинах торговой сети; координация обучения административного персонала магазинов в регионе.

Ищут работника с опытом работы в программе «1С:Зарплата и Кадры, 8.1», знанием КЗоТ.

Специалист по кадровому администрированию в KRKA Ukraine

📍Киев

На работу приглашают специалиста, которому будет поручено: ведение полного цикла кадрового делопроизводства на предприятии; оформление документов на прием, перевод и увольнение сотрудников в соответствии с трудовым законодательством; формирование личных дел сотрудников, внесение в них изменений, связанных с трудовой деятельностью работника; составление и администрирование графика отпусков; оформление и учет отпусков; оформление писем нетрудоспособности; ведение воинского учета на предприятии; формирование отчетности в государственные органы; оформление изменений в заработной плате.

Специалист по развитию и обучению персонала в Interpipe

📍Днепр/гибридный график

Украинская промышленная компания приглашает на работу. Среди обязанностей: — организация, планирование, сопровождение и контроль профессионально-технического обучения; разработка обучающих программ; отбор преподавателей и инструкторов производственного обучения по организации процесса производственно-технического обучения; оценка результативности процесса обучения; методологическое сопровождение преподавателей и инструкторов производственного обучения; ведение учетной документации по обучению; обеспечение и контроль целевого использования средств профессионально-техническое обучение.

Будущий работник может рассчитывать на корпоративный транспорт и скидки на обеды.

Ассистент руководителя HR-департамента в OTP Bank Ukraine

📍Киев

Банк рассматривает на должность кандидатов с высшим образованием, уверенно владеющих MS Office (Excel, Word, Outlook), на английском языке (умеют писать письма). Преимуществом будет знание банковских процессов.

Предлагается среди прочего: ежегодный пересмотр зарплаты и бонус по результатам работы, а также учебные программы, семинары, тренинги, читательский клуб, курсы английского языка.

HR Специалист в Jacobs Douwe Egberts

📍Львов

Международная компания, специализирующаяся на производстве кофе и чая, приглашает на работу специалиста по опыту работы в HR от 1 года; опыт работы с HR-системами; уровнем владения английским — не ниже Intermediate.

Анонсируется: соцпакет и льготы (включая страховые программы и компенсацию питания); программы признания и вознаграждений, обучения и развития мультикультурной среде.

Ведущий менеджер по найму и адаптации персонала в «Рошен»

📍Киев

Кондитерская корпорация ищет специалиста, который будет вести полный цикл подбора и найма персонала, а также базы кандидатов, формировать резерв внешних кандидатов; организовывать работу по привлечению молодых специалистов по профильным вузам; мониторить эффективность найма персонала на основе аналитики и локального рынка труда и заработных плат.

Рассматриваются кандидаты с высшим образованием, опытом работы от 2-х лет в аналогичной должности (желательно — в сфере FMCG или на производственном предприятии); опытом поиска и подбора на позиции среднего звена персонала; умеющие составлять профиль кандидата, разработать стратегию поиска и оценки поисковиков; умеют применять разные методы и каналы поиска; знают английский язык на уровне Upper-Intermediate.

HR Business Partner в Comfy

📍Днепр

Ищут специалиста с опытом работы на аналогичной должности от 3-х лет, умеющего работать с современными инструментами подбора, адаптации и развития персонала.

Анонсированные задачи: ведение полного цикла рекрутинга для подразделения контакт-центра; организация эффективной адаптации новичков и сопровождение в период онбординга; сотрудничество с руководителями по вопросам развития и обучения команд; проведение 1:1 встреч и performance review, формирование планов развития сотрудников, кадровый резерв и поддержка процессов внутреннего роста.

