До конца года в Реестре ущерба появятся категории для бизнеса и госсектора
До конца года в Реестре ущерба, причиненного агрессией россии против Украины, будут открыты категории для бизнеса и государственного сектора.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в ходе онлайн-встречи с руководством Реестра ущерба Украины.
«Люди ждут не бумаги, а реальные выплаты. Работаем ради этого», — подчеркнула Свириденко.
Планы правительства:
- в ближайшие недели открыть несколько новых категорий заявлений в «Дії»;
- до конца года открыть категории для бизнеса и государственного сектора.
Отмечается, что для эффективной работы системы требуется отдельный международный компенсационный фонд. Его наполнение может происходить как за счет замороженных российских активов, так и части доходов от экспорта российской нефти и газа.
Ожидается, что в декабре в Гааге на Дипломатической конференции состоится подписание Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины. Это откроет путь к запуску реального механизма выплат пострадавшим.
Читайте также: Повреждено имущество? Алгоритм, как вам подать заявление в Международный реестр ущерба
«Вместе с партнерами активно работаем над тем, чтобы к практической реализации механизма подключились новые государства-участники. россия должна заплатить за разрушения и ущерб, причиненный украинскому народу и стране», — подчеркнула Свириденко.
Напомним, ранее Минцифры сообщало, что впоследствии украинцы через «Дію» смогут подать в Реестр ущерба заявления о возмещении по шести новым категориям — такое решение приняло Правительство.
Какие новые категории репараций появятся в Реестре ущерба:
- А1.2 Вынужденное перемещение за пределы Украины
- А2.8 Насильственное перемещение или депортация детей
- А2.9 Насильственное перемещение или депортация взрослых
- А3.3 Потеря жилья или места жительства
- А3.4 Потеря оплачиваемой работы
- А3.5 Потеря частного предпринимательства
После подачи заявления в международный Реестр ущерба заявителям могут отказать в четырех случаях:
- о вреде, причиненном не на территории Украины;
- причиненном до 24 февраля 2022 года;
- заявления, которые вообще не касающиеся российской агрессии против Украины;
- не имеют доказательств.
