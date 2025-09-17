0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

До конца года в Реестре ущерба появятся категории для бизнеса и госсектора

Личные финансы
10
До конца года в Реестре ущерба появятся категории для бизнеса и госсектора
До конца года в Реестре ущерба появятся категории для бизнеса и госсектора
До конца года в Реестре ущерба, причиненного агрессией россии против Украины, будут открыты категории для бизнеса и государственного сектора.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в ходе онлайн-встречи с руководством Реестра ущерба Украины.
«Люди ждут не бумаги, а реальные выплаты. Работаем ради этого», — подчеркнула Свириденко.
Планы правительства:
  • в ближайшие недели открыть несколько новых категорий заявлений в «Дії»;
  • до конца года открыть категории для бизнеса и государственного сектора.
Отмечается, что для эффективной работы системы требуется отдельный международный компенсационный фонд. Его наполнение может происходить как за счет замороженных российских активов, так и части доходов от экспорта российской нефти и газа.
Ожидается, что в декабре в Гааге на Дипломатической конференции состоится подписание Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины. Это откроет путь к запуску реального механизма выплат пострадавшим.

Читайте также: Повреждено имущество? Алгоритм, как вам подать заявление в Международный реестр ущерба

«Вместе с партнерами активно работаем над тем, чтобы к практической реализации механизма подключились новые государства-участники. россия должна заплатить за разрушения и ущерб, причиненный украинскому народу и стране», — подчеркнула Свириденко.
Напомним, ранее Минцифры сообщало, что впоследствии украинцы через «Дію» смогут подать в Реестр ущерба заявления о возмещении по шести новым категориям — такое решение приняло Правительство.
Какие новые категории репараций появятся в Реестре ущерба:
  • А1.2 Вынужденное перемещение за пределы Украины
  • А2.8 Насильственное перемещение или депортация детей
  • А2.9 Насильственное перемещение или депортация взрослых
  • А3.3 Потеря жилья или места жительства
  • А3.4 Потеря оплачиваемой работы
  • А3.5 Потеря частного предпринимательства
После подачи заявления в международный Реестр ущерба заявителям могут отказать в четырех случаях:
  • о вреде, причиненном не на территории Украины;
  • причиненном до 24 февраля 2022 года;
  • заявления, которые вообще не касающиеся российской агрессии против Украины;
  • не имеют доказательств.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДияКабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems