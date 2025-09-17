До конца года в Реестре ущерба появятся категории для бизнеса и госсектора Сегодня 17:17 — Личные финансы

До конца года в Реестре ущерба появятся категории для бизнеса и госсектора

До конца года в Реестре ущерба, причиненного агрессией россии против Украины, будут открыты категории для бизнеса и государственного сектора.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в ходе онлайн-встречи с руководством Реестра ущерба Украины.

«Люди ждут не бумаги, а реальные выплаты. Работаем ради этого», — подчеркнула Свириденко.

Планы правительства:

в ближайшие недели открыть несколько новых категорий заявлений в «Дії»;

до конца года открыть категории для бизнеса и государственного сектора.

Отмечается, что для эффективной работы системы требуется отдельный международный компенсационный фонд. Его наполнение может происходить как за счет замороженных российских активов, так и части доходов от экспорта российской нефти и газа.

Ожидается, что в декабре в Гааге на Дипломатической конференции состоится подписание Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины. Это откроет путь к запуску реального механизма выплат пострадавшим.

«Вместе с партнерами активно работаем над тем, чтобы к практической реализации механизма подключились новые государства-участники. россия должна заплатить за разрушения и ущерб, причиненный украинскому народу и стране», — подчеркнула Свириденко.

Напомним, ранее Минцифры сообщало , что впоследствии украинцы через «Дію» смогут подать в Реестр ущерба заявления о возмещении по шести новым категориям — такое решение приняло Правительство.

Какие новые категории репараций появятся в Реестре ущерба:

А1.2 Вынужденное перемещение за пределы Украины

А2.8 Насильственное перемещение или депортация детей

А2.9 Насильственное перемещение или депортация взрослых

А3.3 Потеря жилья или места жительства

А3.4 Потеря оплачиваемой работы

А3.5 Потеря частного предпринимательства

После подачи заявления в международный Реестр ущерба заявителям могут отказать в четырех случаях:

о вреде, причиненном не на территории Украины;

причиненном до 24 февраля 2022 года;

заявления, которые вообще не касающиеся российской агрессии против Украины;

не имеют доказательств.

