10 актуальных вакансий для HR-специалистов — Finance.ua
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10 актуальных вакансий для HR-специалистов

Личные финансы
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10 актуальных вакансий для HR-специалистов
10 актуальных вакансий для HR-специалистов
HR-специалисты являются связующим звеном между работниками и руководством компании. Благодаря эффективной работе этих специалистов повышается производительность сотрудников, уменьшается текучка кадров и улучшается корпоративная культура.
Эксперты портала budni.robota.ua создали подборку вакансий для HR-специалистов.

Руководитель по компенсациям и льготам в «Копійочка»

На работу в Ивано-Франковске приглашают кандидата с управленческим опытом от 2-х лет в сфере C&B в компаниях с численностью персонала от 2 000 (преимущество — ритейл); опытом внедрения функции C&B, технологий и инструментов HR, в частности HR-аналитики; глубоким пониманием современных подходов к компенсациям и льготам; аналитическим и системным мышлением; навыками эффективной коммуникации; уверенного пользователя ПК: MS Office (Excel, PowerPoint, Power BI).

HR-ассистент по онбордингу в «Мартин»

Строительная компания приглашает на работу в Киеве специалиста, отвечающего за организацию адаптации новых сотрудников, включая подготовку материалов для онбординга и обеспечение доступа к внутренним ресурсам.
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Среди задач: координация сотрудничества между новыми работниками и отделами, а также мониторинг процесса адаптации и сбор обратной связи.

Менеджер по персоналу «Житомирский мясокомбинат»

На должность рассматривают кандидатов с высшим образованием; успешным опытом работы на позиции рекрутера — от 2-х лет; знанием методов поиска и подбора персонала.
Среди обязанностей: поиск и подбор персонала; планирование и проведение телефонных и первичных собеседований; проведение и контроль адаптационных мероприятий; подготовка отчетности по подбору персонала; ведение базы данных кандидатов и формирование резерва; мониторинг и анализ рынка труда; аналитика эффективности каналов поиска.

HR Generalist в Symbol

Розничная компания, представляющая на рынке Украины магазины одежды, обуви и аксессуаров известных luxury брендов для женщин, мужчин и детей, приглашает присоединиться к команде специалиста с опытом работы от 3-х лет в должности HR Generalist, HRBP; который разбирается в HR-технологиях/метриках, внедрении CRM/ATS-систем; опыт работы в направлении Retail или E-commerce будет преимуществом. Предлагаются, в частности, медицинское страхование и корпоративные обеды за средства компании.
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Специалист по подбору персонала в «Запорожсталь»

Международная горно-металлургическая группа компаний ищет специалиста на предприятие группы — «Запорожсталь» на удаленный формат работы.
Необходимо обеспечивать подбор персонала на открытые вакансии компании (преимущественно рабочие специальности); проводить первичные телефонные собеседования с кандидатами; работать с социальными сетями и поисковыми сайтами; вести базу кандидатов.
Работодатель в вакансии отмечает, что опыт работы желателен, но не является обязательным требованием, предлагается обучение и поддержка для новичков.

Специалист по сопровождению внешнего обучения в Farmak

Фармацевтическая компания объявляет об открытии вакансии. Будущим работникам предлагается: — официальное трудоустройство с первого дня; своевременная выплата зарплаты и регулярный пересмотр ее уровня; выплата премий за выполнение целевых показателей; оплачиваемый отпуск; бесплатное медицинское страхование (комплексные медосмотры, консультации врачей, покупка лекарств, амбулаторная помощь, поддержка психолога); современное оборудование и программное обеспечение эффективной работы.
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Рекрутер в МХП

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий предлагает присоединиться к команде. Ищут специалиста с опытом работы на аналогичной должности от 1-го года, готового работать с вакансиями уровня Mass, Expert.
Требуется: осуществлять сопровождение полного цикла процесса подбора персонала, а также поиск и привлечение кандидатов в соответствии с потребностями; работать с job-сайтами, социальными сетями и другими источниками поиска персонала; формировать внешний кадровый резерв; анализировать рынок труда и условия конкурентов; отвечать за качество собранной информации и своевременность фиксирования ее в соответствующих системах найма персонала.

Помощник HR-менеджера в Dnipro-M

Анонсированные задачи: поиск и подбор персонала (публикация вакансий на job-сайтах, проведение телефонных интервью и онлайн собеседований); онбординг и адаптация новых сотрудников; вовлечение в HR-проекты.
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Предлагается, в частности, возможность воспользоваться программой лояльности от компании WOG и OKKO (скидки на топливо и продукцию); развить профессиональные и личные качества в «Академии корпоративного образования»; кешбэк 30% от покупки продукции компании; безлимитный кофе-брейк, чай, фрукты, вкусности; трансфер до и от метро Т.А. Шевченко.

Младший специалист/специалист по поддержке проектов HR (программа стажировки) в Carlsberg Ukraine

Компания объявляет о запуске оплачиваемой программы стажировки и приглашает студентов 3−6 курсов начать карьеру. Цель программы — предоставить молодым талантливым специалистам возможность получить практический опыт в сфере FMCG, развить свою экспертизу по управлению персоналом и начать делать первые шаги к построению успешной карьеры.
Среди требований: обучение по специальности «Менеджмент», «Управление персоналом»; свободное владение английским языком; готовность работать в офисе и удаленно 7 часов в день.
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HRD в Zakaz.ua

Украинский сервис, предоставляющий услуги заказа и курьерской доставки товаров из известных маркетов, в поиске проактивного и опытного HRD.
Для работодателя важны: сильные менеджерские качества, опыт работы в должности HRD в структурных компаниях со штатом 200+ сотрудников; опыт управления HR-командой от 10 человек; глубокое знание всех HR-процессов; способность управлять широким спектром приоритетов с несколькими целями и задачами; владение принципами планирования и управления HR-бюджетом, разработкой и расчетом KPI.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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