Вакансии есть, а работать некому: украинцам рассказали, какие профессии сейчас в дефиците — Finance.ua

Вакансии есть, а работать некому: украинцам рассказали, какие профессии сейчас в дефиците Сегодня 21:02 — Личные финансы

Вакансии есть, а работать некому: украинцам рассказали, какие профессии сейчас в дефиците

После трех лет войны на рынке труда сложилась довольно странная ситуация — при достаточно высоком уровне безработицы работодатели не могут заполнить вакансии.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

Ведомство опросило 55 тысяч работодателей, на которых работают 4,2 миллиона украинцев, и составило перечень наиболее дефицитных профессий: водитель, швея, тракторист, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, продавец.

«А вот в здравоохранении нужна медицинская сестра (и медицинский брат), семейный врач, врач узкого профиля, социальный работник. То есть каждой отрасли экономики свойственны свои особенности», — рассказывает Андрей Яницкий, директор департамента коммуникаций Государственной службы занятости.

«Дефицит кадров есть, об этом свидетельствуют опрос предприятий, согласно которым дефицит работников — это барьер номер один. Только когда нет электричества, проблема дефицита кадров отступает на второе место», — говорит Ольга Купец, профессор Киевской школы экономики.

Каких профессий реально не хватает

В Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) рассказали, что есть проблема с нехваткой квалифицированных специалистов в области диджитал: Часть маркетологов, коммуникационщиков, менеджеров по продажам и других специалистов встают перед трудностями в поиске работы из-за изменения потребностей рынка. Спрос на таких специалистов остается высоким, однако требования работодателей не совпадают с реальной подготовкой специалистов из этих сфер".

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Кроме того, компании не могут своевременно закрыть вакансии как финансиста или эйчара, так и фармацевта или агрария.

Аналитики портала вакансий Work.ua отмечают, что от дефицита специалистов страдают целые отрасли украинской экономики, к тому же критически важные: производство, строительство, медицина, транспорт и логистика. Дефицит кадров остается острым, даже несмотря на рост зарплат.

В то же время, наименьшее количество откликов на портале Work.ua имеют работодатели, которые ищут таких специалистов, как эпидемиолог, врач функциональной диагностики, гастроэнтеролог, порезчик и сверлильщик.

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Страдает и агробизнес, на который сейчас приходится 60% украинского экспорта, а значит, валютной выручки, которая необходима для поддержания курса гривны на комфортном уровне.

В рекрутинговом агентстве Talando называют еще некоторые сферы, где дефицит кадров — острая и болезненная проблема. Это сфера образования, сфера услуг и запрос на квалифицированных психологов.

Впрочем, некоторые вещи в украинском дефиците кадров неизменны. Согласно исследованию Всемирного банка за 2015 год, профессии тракториста и швеи также были дефицитными. Но сейчас найти таких специалистов еще труднее.

hromadske По материалам:

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