НБУ: занятость и зарплаты будут расти на фоне дефицита работников и оживления экономики — Finance.ua
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НБУ: занятость и зарплаты будут расти на фоне дефицита работников и оживления экономики

Казна и Политика
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НБУ: занятость и зарплаты будут расти на фоне дефицита работников и оживления экономики
НБУ: занятость и зарплаты будут расти на фоне дефицита работников и оживления экономики
Под влиянием значительного спроса на рабочую силу безработица уменьшится, однако будет оставаться выше уровня до полномасштабного вторжения (около 10−11% в 2025—2027 годах) из-за сохранения существенных диспропорций между потребностями работодателей и знаниями и возможностями потенциальных работников. В то же время учитывая высокую конкуренцию бизнеса за квалифицированных работников заработные платы продолжат расти.
Об этом пишет НБУ в своем отчете.
По данным ГССУ, в 2024 году реальные зарплаты уже превысили уровень до полномасштабного вторжения в большинстве секторов экономики.

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Ожидается, что зарплаты будут расти и далее, хотя по мере постепенного улучшения ситуации на рынке труда ежегодные темпы их повышения в реальном измерении замедлятся до 3−4% в 2025—2027 годах.
Ранее мы писали, что реальные зарплаты украинцев в 2024 году выросли на 14,4%. Однако ускорение инфляции привело к снижению темпов, и эта тенденция усилится в 2025 году.
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Напомним, рост экономики ускорится до 3,6% в 2025 году и около 4% в последующие годы.
Экономика будет расти благодаря инвестициям в восстановление энергетических и производственных мощностей, мягкой фискальной политике, оживлению внутреннего спроса, а также наращиванию производства из-за увеличения урожаев.
С возвращением экономики к нормальным условиям функционирования начнется и постепенное возвращение мигрантов, что тоже поддержит рост ВВП.
Реальный ВВП приблизился к своему потенциальному уровню и будет оставаться близким к нему и в дальнейшем. Потенциальный ВВП будет расти благодаря повышению производительности производства. Однако темпы роста будут сдерживаться последствиями войны, в частности, дефицитом рабочей силы и ограниченностью инвестиций в производственный капитал.

Справка Finance.ua:

  • По данным НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году выросла на 17,4%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.
  • По оценке НБУ, в 2024 году номинальная зарплата выросла на 22%, реальная — на 14,4%.
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По материалам:
Finance.ua
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