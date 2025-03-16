За какие вакансии самая большая конкуренция на украинском рынке труда — Finance.ua

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За какие вакансии самая большая конкуренция на украинском рынке труда

Личные финансы
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За какие вакансии самая большая конкуренция на украинском рынке труда
За какие вакансии самая большая конкуренция на украинском рынке труда, Фото: freepik
В феврале работодателям представились отличные шансы на закрытие вакансий, ведь количество соискателей, хоть и немного уменьшилось против января, но все еще было очень высоким. Все ключевые показатели — количество кандидатов, откликов и средний показатель конкуренции — держатся на уровне июня 2023 года, когда рынок труда только начал переходить в состояние дефицита кадров.
Об этом говорится в исследовании Work.ua.

В каких вакансиях самая большая конкуренция

В частности, высокая конкуренция не утихает в IT. Должности верстальщика, Front-end разработчика, веб-дизайнера — стабильно на верхушке рейтинга самых конкурентных профессий.
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Среди других поразительно конкурентных вакансий — копирайтер, видеомонтажер, переводчик английского, графический дизайнер, ретушер, киносценарист, литературный редактор, администратор салона красоты и интернет-магазина.
Обычно это удаленные должности, за которые идет самая упорная борьба.
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Наименьшее количество откликов имеют работодатели, которые ищут специалистов:
  • на боевые должности в силах обороны: гранатометчик, огнеметчик, наводчик;
  • с медицинским образованием: эпидемиолог, врач функциональной диагностики, гастроэнтеролог;
  • рабочих профессий: порезчик, сверлильщик.
Напомним, спустя три года после начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине восстановился на 93%. В феврале 2025 года количество соискателей работы достигло одного из самых высоких показателей за период кадрового дефицита, начавшегося летом 2023 года.
По материалам:
Finance.ua
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