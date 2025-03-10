ТОП-10 «стильных» вакансий: подборка работы в украинских fashion-брендах — Finance.ua
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ТОП-10 «стильных» вакансий: подборка работы в украинских fashion-брендах

Личные финансы
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ТОП-10 «стильных» вакансий: подборка работы в украинских fashion-брендах
ТОП-10 «стильных» вакансий: подборка работы в украинских fashion-брендах
Если вы мечтаете работать в компании, которую знают во всем мире и создавать стильные вещи, тогда подборка вакансий в украинских fashion-брендах на work.ua именно для вас.
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Мастер по ручной вышивке

в FROLOV
FROLOV — украинский бренд, известный корсетными изделиями, ручной вышивкой и couture-to-wear дизайном. Образы FROLOV примеряют Бейонсе, Дуа Липа, Дженнифер Лопес, Кайли Миноуг, Сабрина Карпентер, Гвен Стефани и другие.
Компания приглашает мастера по ручной вышивке на проектную работу. Ищут кандидата, владеющего разными техниками ручной вышивки и умеющего работать с кристаллами, бисером, пайетками и кружевом. Обязанности включают выполнение ручной вышивки разными материалами, а также реконструкцию и ремонт изделий.

Швея сумок из кожи

в Bagllet
Bagllet — украинский бренд, создающий минималистичные кожаные аксессуары ручной работы: сумки, рюкзаки, кошельки и ремни. Компания придерживается собственного подхода к дизайну, заключающегося в простоте, качестве и долговечности.
Работать придется в Киеве (5 минут от станции метро Нивки или Святошино) 5 дней в неделю с 9:00 до 18:00. Зарплата — 35 000−45 000 грн.
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Главный бухгалтер на производство

в Kachorovska
Kachorovska — бренд одежды и обуви для современных украинок — сильных и женственных одновременно. Работает с 1957 года уже в третьем поколении семьи сапожников.
Компании требуется главный бухгалтер на производство с высшим экономическим или финансовым образованием, опытом работы на производственном предприятии от 3 лет, знанием бухгалтерского, налогового, управленческого учета.
Специалиста ищут в Житомире. Работодатель предлагает заработную плату в размере 50 000 грн.

Художник

в Gunia Project
Gunia Project — бренд исключительных вещей, эстетично сочетающий украинское современное и прошлое. Все изделия представляют собой уникальный дизайнерский продукт, охватывающий современный подход на основе древних ремесел. Их сервизы стоят на столе Кайли Дженнер, а рубашку этого производства носит Елена Зеленская.
График работы — с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Здесь предлагают комфортабельный офис в Киеве, а еще скидки на продукцию Gunia и уроки английского языка.
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PR-менеджер

в OKSANA MUKHA
OKSANA MUKHA — украинский бренд, производящий свадебную и вечернюю одежду с элементами высокой моды в своих коллекциях. Платья бренда не только покоряют сердца невест по всему миру, они пользуются спросом и у членов королевских семей во Франции и императорского дома в Токио, а оперные девы выступают у них на сцене выдающихся театров.
Компания приглашает на работу PR-менеджера, который будет организовывать мероприятия и выставки, работать с лидерами мнений, проявлять бренд в соцсетях и строить репутацию бренда.
Условия: работа в центре Львова, пятидневный график по будням с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00, возможность командировок за границу и много интересной работы, связанной с международным брендом.

Менеджер по оптовой продаже (B2B)

в OLYA MAK
OLYA MAK — украинский бренд женской одежды, основанный в 2015 году, специализирующийся на создании свадебных и вечерних платьев. Бренд предлагает несколько линий одежды: свадебные, вечерние, коктейльные платья, комбинезоны и повседневную одежду.
Бренду нужен менеджер по оптовым продажам во Львове, который будет отвечать за поиск новых клиентов, выполнение заказа и подготовку документов. Для работы кандидатам понадобятся коммуникационные навыки, аналитический склад ума и знание английского и дополнительного языка: итальянского, немецкого или польского.

Конструктор одежды в экспериментальную студию

в RIOTDIVISION
RIOTDIVISION — украинский бренд современной одежды, основанный в 2010 году в Киеве Олегом Морозом. RIOTDIVISION получил международное признание, войдя в список ведущих аутдор-брендов мира наряду с такими компаниями, как The North Face и Patagonia, а продукция бренда представлена ​​на каждом из континентов планеты.
Бренд ищет конструктора одежды, готового приобщиться к разработке сложных, но увлекательных проектов и поможет создавать инновационные технические модели.

Администратор шоурума

в Bevza
BEVZA — бренд женской одежды, основанный модельером Светланой Бевзой в 2006 году. Компания создает коллекции, характеризующиеся простыми, чистыми силуэтами с приподнятыми и неожиданными деталями.
Компания ищет администратора шоурума в Киеве с опытом работы от 2 лет. От специалиста ожидают коммуникабельность, умение работать с разными типами клиентов, навыки командной работы, умение вести учет и организовывать рабочее пространство. Знание английского языка обязательно.
Работодатель предлагает заработную плату в размере 30000−35000 грн.

Копирайтер

в Ruslan Baginskiy
Бренд Ruslan Baginskiy, основанный в 2015 году, превратился из локального в международный, войдя в пятерку мировых лидеров по производству головных уборов. Аксессуары бренда носят такие звезды, как Мадонна, Белла и Джиджи Хадид, Тейлор Свифт и Майли Сайрус.
Сейчас компания находится в поисках копирайтера, который будет:
  • писать тексты для веб-сайтов, социальных сетей, email-рассылок;
  • разрабатывать рекламные тексты, слоганы и другие коммуникации;
  • готовить креативные материалы для разных платформ и каналов.

Менеджер-бариста

в Bazhane
BAZHANE — премиальный бренд одежды, создающий эксклюзивные коллекции для требовательной аудитории. Их продукты олицетворяют роскошь, элегантность и безупречное качество. Компания начала свою историю в 2019 году.
Компания ищет талантливого менеджера-бариста с опытом работы на аналогичной должности от 1 года, способного руководить коллективом, разрешать конфликтные ситуации, ответственного, организованного и с желанием учиться и развиваться. Специалиста ищут в Киеве.
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По материалам:
Finance.ua
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