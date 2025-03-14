Работа без границ: подборка удаленных вакансий марта — Finance.ua

Работа без границ: подборка удаленных вакансий марта Сегодня 12:01 — Личные финансы

Работа без границ: подборка удаленных вакансий марта

Среди преимуществ удаленной работы, которые могут заставить вас пересмотреть свою текущую занятость: возможность работать из любого места, повысить свою производительность и мотивацию, ощутить плюсы гибкого графика, сэкономить время и деньги, добиться баланса между работой и личной жизнью.

Делимся новой подборкой вакансий от robota.ua , чтобы вы могли прочувствовать на себе все преимущества удаленной работы.

PR manager в Meddins

📍Удаленно

Первый украинский производитель стоматологических инструментов с мировыми стандартами качества ищет специалиста с опытом работы в PR, маркетинге или коммуникациях для выполнения следующих обязанностей: разработка и реализация PR-стратегии компании; организация и информационное сопровождение выставок, конференций, событий; взаимодействие с блогерами, партнерами, лидерами мнений; подготовка пресс-релизов, статей, рекламных материалов; контроль репутации бренда; работа с отзывами и кризисными ситуациями; создание контента и координация SMM активностей; запуск информационных кампаний и сотрудничество с рекламными агентствами.

Менеджер по внутренним коммуникациям в Starlight Media

📍Удаленно (нужно иногда выезжать на съемки)

Департамент корпоративных коммуникаций и устойчивого развития медиагруппы объявляет об открытии вакансии. Рассматривают кандидатов с опытом работы в журналистике или коммуникациях не менее 3-х лет.

Будущий работник может рассчитывать на страхование здоровья за счет компании и возможность застраховать родных. Анонсируется также программа поддержки молодых родителей; помощь корпоративного фонда StarLight Hope в экстренных ситуациях; программа льгот и бонусов от партнеров (в сервисных компаниях, салонах, спортзалах и т. п. ).

Архитектор 1С в «АТБ-маркете»

📍Удаленно

Какие обязанности предусматривает должность : анализ программной, интеграционной архитектуры, анализ информационных потоков между модулями системы, информационной системой (ИС) и внешними системами; разработка архитектуры учетной системы 1С; участие в проектных задачах и проектах автоматизации крупного предприятия на базе семейства программных продуктов «1С: Предприятие 8.3»; использование специализированных конфигураций; контроль соответствия разрабатываемого решения подрядчиком исходным требованиям архитектуры.

Продакт-менеджер категории «Одежда для спорта» в Athletics

📍Удаленно или в офисе в Киеве

и т. п. ), MS Word, ПК — на уровне уверенного пользователя. Ожидания от кандидатов : высшее/незаконченное высшее образование по направлениям «Экономика», «Товароведение»; владение английским языком на уровне Pre-intermediate и выше — обязательно; владение MS Excel (ВПР, формулы, сводные таблицы), MS Word, ПК — на уровне уверенного пользователя.

Рассматривают кандидатов без опыта работы по данному направлению, студентов последнего курса с возможностью работать полный день.

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Аналитик логистических сервисов в «Омега»

📍Удаленно

Компания, занимающаяся дистрибуцией автокомпонентов, объявляет конкурс на должность . Чем придется заниматься: подготовкой аналитической информации в соответствии с запросом; расчетом экономических характеристик; автоматизацией и усовершенствованием процессов обработки аналитических данных; написанием задач для автоматизации отчетов для разработчиков; ведением проектов; сбором и консолидацией сервисов на рынке запчастей.

Специалист по кибербезопасности (SIEM) в «Фора»

📍Удаленно

и т. п. ) и общими системами и инструментами Azure Sentinel, Azure AD; навыки программирования (KQL, Python, PowerShell); знание английского языка — не ниже уровня B1; высшее образование по специальности Т, «Кибербезопасность» и тому подобное будет плюсом. На что обращает внимание работодатель при отборе кандидатов: опыт работы в аналогичной должности с системами SIEM (elastic, qradar, splunk, ArcSight) — от 1-го года; навыки работы с распространенными средствами безопасности (EDR, IDS/IPS, WAF) и общими системами и инструментами Azure Sentinel, Azure AD; навыки программирования (KQL, Python, PowerShell); знание английского языка — не ниже уровня B1; высшее образование по специальности Т, «Кибербезопасность» и тому подобное будет плюсом.

Бизнес-аналитик/специалист по описанию бизнес-процессов в «Дила»

📍Удаленно

Медицинская лаборатория приглашает на работу специалиста с высшим образованием (дополнительное профильное образование будет преимуществом); опытом работы в должности, которая предусматривала моделирование бизнес-процессов — от 2 лет; знанием нотаций: BPMN 2.0 — обязательно, IDEF0 — будет плюсом; который владеет MS Visio; знает английский на уровне Intermediate.

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Категорийный менеджер (категория Auto-Moto, Prom.ua)

📍Удаленно или в офисе в Киеве

На что обращает внимание работодатель , рассматривая резюме: опыт развития категории/направления в большом ритейле (желательно — в e-commerce); управленческий опыт; глубокое понимание инструментов онлайн-продаж, маркетплейсов, SEO, контент-стратегий и аналитики; способность разрабатывать и реализовывать стратегии повышения продаж; умение анализировать рынок, данные продаж и поведение клиентов для принятия обоснованных решений; ориентацию на достижение KPI, увеличение конверсии и среднего чека, а также улучшение клиентского опыта.

Менеджер по продажам в Fozzy Group

📍Удаленно или в офисе в Киеве

На работу приглашают кандидатов с опытом работы с персональными данными и пониманием сегментации клиентской базы; опытом запуска персональных и промокампаний — не менее 1 года.

Предлагается: гибкий график; медицинское страхование и рисковое страхование жизни; обучение для углубления экспертизы; компенсация внешнего обучения и спорта; скидки в бизнесах компании и партнеров; поддержка психолога и коуча; консьерж-сервис.

Младший аналитик по Digital-рискам в EY

📍Удаленно или в офисе в Киеве

Международная аудит-консалтинговая корпорация приглашает студентов или недавних выпускников специальностей «Информационная безопасность», ІТ, «Экономическая кибернетика» получить первый опыт работы.

Среди анонсированных задач: оценка рисков ІТ и информационной безопасности; тестирование ІТ-контролей и разработка рекомендаций по их усовершенствованию; оценка и построение информационной безопасности в крупных организациях; оценка и построение ІТ-функций; анализ ІТ-зависимых бизнес-процессов

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