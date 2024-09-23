1% самых богатых людей в мире более богаты, чем 95% человечества — отчет Oxfam
В 2024 году 1% самых богатых людей имеют больше состояния, чем 95% беднейшего населения мира вместе взятые. А на 3000 богатых семей приходится 13% мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
Это определяли накануне ежегодных общих дебатов ООН с помощью анализа данных UBS (швейцарского глобального финансового холдинга).
Oxfam также обращает внимание, что страны Глобального Юга, несмотря на то, что там живет 79% населения мира, владеют только 31% мирового богатства.
По данным организации, во всем мире живут более 8 млрд человек, но только на 3 тысячи семей приходится 13% ВВП — то есть они обладают примерно 14 трлн долларов. В 1987 году такое же количество самых богатых владело 3% ВВП — то есть за 37 лет разрыв вырос на 10%.
самый богатый 1% людей владеет 43% всех мировых финансовых активов.
По состоянию на 2023 год около 46% населения мира — это более трех миллиардов человек — будут жить за чертой бедности, что составляет 6,85 доллара США в день.
Нарастание концентрации развивается параллельно с концентрацией корпоративных властей. Все меньшее количество фирм доминирует на ключевых рынках мира, включая такие отрасли, как фармацевтика, сельское хозяйство и технологии.
«В последние годы сверхбогатые и мощные корпорации использовали свое огромное влияние, чтобы подорвать усилия, направленные на решение основных глобальных проблем, таких как борьба с уклонением от уплаты налогов, обеспечение доступности вакцин против коронавируса и ликвидацию долговой ответственности», — прокомментировал исполнительный директор Oxfam Амитабх Бехар.
Напомним, рост фондовых рынков в прошлом году повысил состояние самых богатых людей мира, что увеличило количество долларовых миллионеров в мире.
Великобритания, вероятно, потеряет почти каждого шестого долларового миллионера к 2028 году, в то же время их количество вырастет в других странах, в том числе США.
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