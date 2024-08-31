Благодаря росту Bitcoin 84 тысячи человек стали криптомиллионерами — Finance.ua

Благодаря росту Bitcoin 84 тысячи человек стали криптомиллионерами Сегодня 07:07 — Криптовалюта

Благодаря росту Bitcoin 84 тысячи человек стали криптомиллионерами

По данным отчета New World Wealth и Henley & Partners, в настоящее время в мире 172 300 человек владеют криптоактивами на сумму более $1 миллиона. Количество миллионеров, владеющих исключительно биткоином, возросло более чем вдвое — до 85 400.

Рост богатства криптоиндустрии наблюдается на всех уровнях. Сейчас в мире есть 325 криптоцентимиллионеров, то есть лиц, обладающих криптоактивами на сумму свыше $100 млн, и 28 криптомиллиардеров.

Рост количества богатых в криптосекторе отражает стремительное развитие биткоин-ETF, которые с момента запуска в январе собрали более 50 млрд долларов активов, привлекая институциональных инвесторов.

В этом году цена биткоина выросла на 45% - примерно до $64 000. Общая капитализация криптоактивов достигла $2,3 трлн по сравнению с $1,2 трлн прошлым летом.

Из шести новых криптомиллиардеров, появившихся за последний год, пятеро обязаны своим богатством биткоину, что подчеркивает его доминирующее положение среди долгосрочных инвесторов.

Согласно данным Forbes, самым богатым криптомиллиардером третий год подряд является Чанпен Чжао, основатель и бывший генеральный директор криптобиржи Binance с капиталом в $33 млрд. На втором месте — Брайан Армстронг, соучредитель Coinbase, с $11 млрд.

Хотя многие криптоактивы все еще ниже своих пиковых значений 2021 года, приемлемость криптовалют среди крупных финансовых учреждений, таких, как BlackRock и Fidelity, может стимулировать дальнейший рост богатства среди крупных владельцев криптоактивов.

Кроме того, криптовалюта меняет географию жизни и работы богатых людей. Многие из новых криптовладельцев стремятся переехать в юрисдикции с низкими налогами и благоприятным регулированием криптоиндустрии.

Henley & Partners даже создали «Индекс принятия криптовалют», который ранжирует страны по их налоговому и регуляторному подходу к криптоактивам. На первом месте — Сингапур, за ним — Гонконг, ОАЭ и США. В США 15% населения владеют криптовалютами, что поддерживается сильной инфраструктурой, включая высокую плотность криптобанкоматов и увеличение количества бизнесов, принимающих криптовалюту.

Фінансовий клуб По материалам:

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