Зроблено в Україні: підсумки програми за рік — Finance.ua

Зроблено в Україні: підсумки програми за рік Сьогодні 14:12 — Казна та Політика

Зроблено в Україні: підсумки програми за рік

26 лютого виповнюється рік з моменту старту державної політики «Зроблено в Україні», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським та першою віцепрем’єр-міністеркою — міністеркою економіки України Юлією Свириденко.

Про це пише Мінсоцполітики.

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За рік понад 50 тисяч підприємств і підприємців отримали державну підтримку. Натомість за підсумками 2024 року реалізація «Зроблено в Україні» забезпечила 0,64% додаткового зростання ВВП, що еквівалентно 88 млрд грн.

«Рік тому ми розпочали масштабну трансформацію економіки, орієнтовану на виробництво продукції з високою доданою вартістю. Ми бачимо конкретні результати: підприємства отримують фінансування, виробництво зростає, а нові заводи відкриваються в Україні, навіть попри виклики війни. У 2025 році продовжуємо цю політику», — зазначила Юлія Свириденко.

Політика «Зроблено в Україні» містить в собі наступні інструменти підтримки бізнесу:

«Доступні кредити 5−7-9%»

Пільгове кредитування бізнесу. В 2024 році більшість нових кредитів було видано на інвестиційні цілі.

Показники за 2024 рік:

24,9 тис. підприємців отримали кредити на понад 93 млрд грн

Показники за 2025 рік (станом на лютий):

2 794 кредити на 9,4 млрд грн

Фінансування у 2025 році: 18 млрд грн

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