«Зроблено в Україні»: Шмигаль каже, що є десятки програм для підтримки виробників — Finance.ua
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«Зроблено в Україні»: Шмигаль каже, що є десятки програм для підтримки виробників

Казна та Політика
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«Зроблено в Україні»: Шмигаль каже, що є десятки програм для підтримки виробників
«Зроблено в Україні»: Шмигаль каже, що є десятки програм для підтримки виробників
В Україні запроваджено десятки програм підтримки для українських виробників, що мають на меті й посилення обороноздатності країни.
Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду 21 лютого, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм.
«Розвиток оборонно-промислового комплексу в економічній площині є частиною програми „Зроблено в Україні“. Держава надає пріоритет українським виробникам і підтримує українських виробників… Маємо для цього десятки різних програм, але всі вони об’єднані єдиною ідеєю. Сьогодні як ніколи важливо купувати саме українські товари. Підтримувати своїх. Бо економічний патріотизм — це посилення нашої обороноздатності та нашої держави», — сказав він.
Шмигаль зауважив, що уряд надає можливості грантів, пільгових кредитів, індустріальних парків, компенсацій, субсидій та регуляторних пом’якшень.
«Кожному, хто готовий інвестувати в українську економіку та виробництво в Україні, ми готові допомагати», — наголосив він.
Кабінет міністрів виділив 5,1 млрд грн на програми, які є частиною політики «Зроблено в Україні», зокрема 2 млрд грн — на гуманітарне розмінування.
За матеріалами:
Укрінформ
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