«Зроблено в Україні»: Шмигаль каже, що є десятки програм для підтримки виробників — Finance.ua

«Зроблено в Україні»: Шмигаль каже, що є десятки програм для підтримки виробників Сьогодні 16:33 — Казна та Політика

«Зроблено в Україні»: Шмигаль каже, що є десятки програм для підтримки виробників

В Україні запроваджено десятки програм підтримки для українських виробників, що мають на меті й посилення обороноздатності країни.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду 21 лютого, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм

«Розвиток оборонно-промислового комплексу в економічній площині є частиною програми „Зроблено в Україні“. Держава надає пріоритет українським виробникам і підтримує українських виробників… Маємо для цього десятки різних програм, але всі вони об’єднані єдиною ідеєю. Сьогодні як ніколи важливо купувати саме українські товари. Підтримувати своїх. Бо економічний патріотизм — це посилення нашої обороноздатності та нашої держави», — сказав він.

Шмигаль зауважив, що уряд надає можливості грантів, пільгових кредитів, індустріальних парків, компенсацій, субсидій та регуляторних пом’якшень.

«Кожному, хто готовий інвестувати в українську економіку та виробництво в Україні, ми готові допомагати», — наголосив він.

Кабінет міністрів виділив 5,1 млрд грн на програми, які є частиною політики «Зроблено в Україні», зокрема 2 млрд грн — на гуманітарне розмінування.

Укрінформ За матеріалами:

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