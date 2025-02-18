Уряд розпочав фінансування програм «Зроблено в Україні» — Finance.ua

Уряд розпочав фінансування програм «Зроблено в Україні» Сьогодні 09:19 — Казна та Політика

Уряд розпочав фінансування програм «Зроблено в Україні»

Кабінет Міністрів України розпочав фінансування держпрограм в межах економічної платформи «Зроблено в Україні». Виділені кошти спрямують, зокрема, на програми розвитку українського виробництва, фінансування індустріальних парків, програм компенсацій вартості сільгосптехніки та обладнання. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 14 лютого 2025 року.

Про це пише Міністерство економіки України.

«Уряд продовжує системну роботу з підтримки української економіки. Минулого року в межах політики „Зроблено в Україні“ ми ініціювали низку програм, які продемонстрували результат. Із загального зростання ВВП у 2024 році реалізація політики „Зроблено в Україні“ забезпечила 0,64%. Сьогодні надзвичайно важливо посилити досягнутий ефект. Завдяки прийнятому рішенню ми вчасно розпочнемо фінансування наших основних програм — 25%-ва компенсація вартості сільгосптехніки, розвиток індустріальних парків, 15%-ва компенсація вартості українського обладнання, підтримка проєктів зі значними інвестиціями», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Також, за її словами, у січні Уряд перерахував 1,5 млрд грн для вчасного виконання зобов’язань перед банками за програмою «Доступні кредити 5−7-9%». Ця програма допомагає підприємцям отримати доступний кредит за сприяння держави через механізм компенсації відсоткової ставки.

«Банки отримали кошти своєчасно і не мають підстав звертатись до позичальників щодо підвищення відсоткових ставок. У разі наявності таких звернень від банків прошу виробників направляти інформацію про це до Міністерства економіки та Національного банку», — додала Юлія Свириденко.

Уряд передбачив фінансування таких програм:

500 млн грн — на компенсацію 25% вартості української сільгосптехніки. Програма допомагає аграріям зменшити витрати та підтримує вітчизняне машинобудування. Завдяки цим коштам у 2025 році близько 2 000 фермерів отримають відшкодування. Очікується, що виробництво агротехніки зросте на 10−15%, а залежність від імпорту зменшиться.

— на компенсацію 25% вартості української сільгосптехніки. Програма допомагає аграріям зменшити витрати та підтримує вітчизняне машинобудування. Завдяки цим коштам у 2025 році близько 2 000 фермерів отримають відшкодування. Очікується, що виробництво агротехніки зросте на 10−15%, а залежність від імпорту зменшиться. 500 млн грн — на розвиток індустріальних парків. Держава фінансує створення промислової інфраструктури та приєднання до мереж. Це стимулює інвестиції, створює робочі місця та зміцнює економіку регіонів.

— на розвиток індустріальних парків. Держава фінансує створення промислової інфраструктури та приєднання до мереж. Це стимулює інвестиції, створює робочі місця та зміцнює економіку регіонів. 500 млн грн — на держпідтримку проєктів зі значними інвестиціями. Кошти підуть на компенсацію витрат інвесторів на будівництво та підключення об’єктів інфраструктури.

— на держпідтримку проєктів зі значними інвестиціями. Кошти підуть на компенсацію витрат інвесторів на будівництво та підключення об’єктів інфраструктури. понад 1,64 млрд грн — на дві програми: компенсація 15% вартості українського обладнання та програму «Національний кешбек». Завдяки програмі компенсацій приватні замовники, купуючи техніку українського виробництва, можуть отримати 15% її вартості: громадський транспорт, комунальна і спеціальна техніка, ліфти, енергообладнання. А програма «Національний кешбек» стимулює розвиток українського виробництва та підтримує виробників споживчих товарів. В межах програми держава повертає українцям 10% вартості придбаної ними продукції, виробленої вітчизняними підприємствами.

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