Шмигаль сказав, скільки грошей виділять на програми «Зроблено в Україні» у 2025 році — Finance.ua
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Шмигаль сказав, скільки грошей виділять на програми «Зроблено в Україні» у 2025 році

Казна та Політика
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Шмигаль сказав, скільки грошей виділять на програми «Зроблено в Україні» у 2025 році
Шмигаль сказав, скільки грошей виділять на програми «Зроблено в Україні» у 2025 році
Програми державної політики «Зроблено в Україні» демонструють свою ефективність, тож наступного року уряд профінансує їх щонайменше на 36 млрд грн.
Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
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«Політика „Зроблено в Україні“ демонструє ефективність. За 2 роки держава виплатила кошти на 22 тис. мікрогрантів і сприяла створенню 42 тис. нових робочих місць. Цього року 1,4 млрд грн грантових коштів отримали підприємці для розвитку української переробки, понад 477 млн грн грантів виплатили агровиробникам, які розвивають садівництво», — заявив Шмигаль.
За його словами, загалом за час повномасштабної війни підприємці отримали майже 266 млрд грн кредитів за програмою «Доступні кредити 5−7-9%»; переважно це аграрні, торговельні та промислові підприємства.
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«У 2025 році програми „Зроблено в Україні“ будуть профінансовані щонайменше на 36 млрд грн і будуть активно продовжуватися, розширюватись», — підсумував Шмигаль.
За матеріалами:
Укрінформ
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