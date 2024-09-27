Уряд розширив кількість техніки, за яку аграрії отримають компенсацію в межах «Зроблено в Україні» — Finance.ua
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Уряд розширив кількість техніки, за яку аграрії отримають компенсацію в межах «Зроблено в Україні»

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Уряд розширив кількість техніки, за яку аграрії отримають компенсацію в межах «Зроблено в Україні»
Уряд розширив кількість техніки, за яку аграрії отримають компенсацію в межах «Зроблено в Україні»
Мінекономіки додало 50 найменувань сільськогосподарської техніки українського виробництва, за які можна отримати компенсацію 25% вартості в межах програми «Зроблено в Україні».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Тепер список номенклатур техніки, за яку можна отримати компенсацію складає 11 314 найменувань.
«Мінекономіки збільшило ще на 50 позицій перелік української техніки, за придбання якої держава компенсує аграріям 25% від вартості. Аграрії отримають вже понад 150 млн грн компенсації за придбану техніку в межах програми», — йдеться у повідомленні.
Уряд розширив кількість техніки, за яку аграрії отримають компенсацію в межах «Зроблено в Україні»
Аби скористатися державною програмою підтримки та отримати 25% компенсації вартості за придбану техніку чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.
Виробники, які бажають включити свою техніку до Переліку, можуть звернутися до Мінекономіки через офіційну електронну пошту — meconomy@me.gov.ua.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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