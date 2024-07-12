«Зроблено в Україні»: звідки брати гроші на виплату кешбеку — Finance.ua

«Зроблено в Україні»: звідки брати гроші на виплату кешбеку Сьогодні 19:00 — Казна та Політика

«Зроблено в Україні»: звідки брати гроші на виплату кешбеку

Наприкінці лютого 2024 року стало відомо, що уряд працює над програмою стимулювання вітчизняного виробництва та споживання, яку назвали дуже амбітно: «Зроблено в Україні».

Нова програма має намір охопити одразу кілька напрямків, а саме:

кешбек для покупців українських товарів;

активізацію програми закупівлі шкільних автобусів українського виробництва;

компенсації для виробників;

пільгові кредитні програми;

стимулювання споживчого попиту тощо.

Уряд розробляє державну програму кешбеку «Купуй українське», в рамках якої всі громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні.

Виникає закономірне запитання: звідки брати гроші на виплату кешбеку за купівлю українських товарів? Вже зрозуміло, що самі виробники товарів не платитимуть: у цьому випадку це призвело б до збільшення собівартості товару, отже і до зростання кінцевої ціни для покупця.

Якщо розглядати такі операції як своєрідну форму субсидування, то логічно припустити, що гроші на виплату кешбеку (як і будь-якої іншої субсидії) мають бути виділені із держбюджету.

Згідно з розрахунками, на це буде потрібно близько 20 млрд гривень на рік. Для запуску програми необхідно цю суму передбачити у бюджеті.

Якщо програма стартує вже у липні 2024 року, як спочатку планувалося, необхідно буде провести перегляд бюджету та знайти ці гроші.

У Бюджеті країни на 2024 рік закладено 45 млрд грн на підтримку вітчизняного бізнесу. Можливо, якусь частину грошей візьмуть звідти.

Щоправда, уряд сподівається, що кошти на це виділять міжнародні партнери України.

Принаймні всі власні доходи бюджету спрямовуються на оборонні витрати, а зайвих грошей у бюджеті точно немає.

Детальніше про програму читайте в статті Finance.ua:

Довідка Finance.ua:

запуск програми кешбеку вже кілька разів відтерміновувався. Спочатку заступник голови Офісу Президента України Ростислав Шурма розповідав, що програма кешбеку повністю готова і чекає на узгодження з міжнародними партнерами. В ОП сподівалися, що вона буде представлена до кінця березня, але не вийшло;

раніше міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що планується запустити анонсовану раніше програму «Український кешбек» до кінця літа цього року.

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