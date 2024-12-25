Зловмисники надсилають фейкові листи українцям від «Нової пошти»: як захиститися — Finance.ua

Зловмисники надсилають фейкові листи українцям від «Нової пошти»: як захиститися Сьогодні 17:15

Зловмисники надсилають фейкові листи українцям від «Нової пошти»: як захиститися

Сьогодні зранку українці почали отримувати фейкові повідомлення про нібито заборгованість перед «Новою поштою».

Як повідомила пресслужба компанії, ці листи не мають жодного відношення до «Нової пошти» і є фішинговою розсилкою, спрямованою на викрадення даних користувачів.

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Кіберзлочинці використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією. У цьому випадку вони заявляють про нібито борг перед компанією.

Як захиститися

Після аналізу кіберзагрози експерти з безпеки «Нової пошти» закликають усіх, хто відкривав такі листи або вкладення, вжити таких заходів:

встановити антивірусну програму (з актуальною базою даних) і виконати повну перевірку вашого пристрою на наявність шкідливого програмного забезпечення;

(з актуальною базою даних) і виконати повну перевірку вашого пристрою на наявність шкідливого програмного забезпечення; повністю перевстановити операційну систему для усунення потенційно прихованих загроз, якщо під час перевірки було виявлено шкідливе ПЗ або є підозри на компрометацію системи.

Ці дії є необхідними для захисту ваших даних і запобігання подальшим ризикам.

Підрозділ кібербезпеки «Нової пошти» вже працює над блокуванням серверів, з яких здійснюється ця розсилка.

Основні правила кібербезпеки:

Перевіряйте адресу відправника. Оригінальні листи від «Нової пошти» приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни в написанні. Не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями. Якщо ви відкрили лист або вкладення — негайно змініть паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів. Увімкніть двофакторну аутентифікацію для вашої електронної пошти, щоб захистити акаунт від несанкціонованого доступу. Якщо ви отримали такий лист — перемістіть його в спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.

Нагадаємо, 19 грудня Міністерство юстиції України заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри.

Відсутність доступу до окремих державних реєстрів внаслідок російської кібератаки негативно впливає на здатність банків відкривати нові рахунки та видавати кредити.

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