Як шахраї обманюють українців при отриманні «Зимової єПідтримки» — Finance.ua

Як шахраї обманюють українців при отриманні «Зимової єПідтримки» Сьогодні 21:32 — Особисті фінанси

Як шахраї обманюють українців при отриманні «Зимової єПідтримки», Фото: freepik

Зловмисники використовують два основні методи шахрайства, щоб обдурити людей, які хочуть отримати зимову тисячу «єПідтримки».

Про них розповів начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств департаменту кіберполіції Нацполіції Олександр Ульяненков.

Які діють шахраї

Один із методів соціальної інженерії — входження у довіру громадянина. Дві основні схеми — шахрайські SMS або дзвінки.

«Потенційний потерпілий отримає повідомлення у месенджері, де треба буде зареєструватися або пройти якесь опитування. Все буде зводиться до того, щоб надати свої фінансові реквізити для, нібито, уточнення даних для оформлення допомоги», — розповів Ульяненков.

Другий сценарій — дзвінки громадянам України, де для «підтвердження» правильних реквізитів допомоги шахраї будуть намагатися випитувати персональні дані, особливо дані банківських карток

За його словами, поліція щодня фіксує різні випадки шахрайства, в тому числі здійснення неправомірних дій при оформленні державної допомоги.

Нагадаємо, Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, спростувала чутки про те, що влада має намір підрахувати кількість населення України за допомогою програми «Зимова єПідтримка».

Економічна Правда За матеріалами:

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