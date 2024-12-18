У Польщі активізувалися шахраї: ТОП-4 схеми перед різдвяними святами — Finance.ua
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У Польщі активізувалися шахраї: ТОП-4 схеми перед різдвяними святами

Особисті фінанси
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У Польщі активізувалися шахраї: ТОП-4 схеми перед різдвяними святами
У Польщі активізувалися шахраї: ТОП-4 схеми перед різдвяними святами
З наближенням Різдва кількість шахрайських схем зростає, і українці, які перебувають у Польщі, не є винятком. Шахраї активно використовують святковий ажіотаж для того, щоб обдурити людей. Видання InPoland назвало найпоширеніші схеми, про які варто знати, щоб уникнути неприємностей.
  • Фальшиві онлайн-пропозиції та розпродажі
Перед святами шахраї часто створюють фальшиві вебсайти або пропонують святкові товари за вигідними цінами через соціальні мережі. Як правило, після оплати товар не надходить, а кошти зникають.
  • Шахрайські «подарункові сертифікати»
З наближенням свят шахраї активно пропонують підроблені подарункові сертифікати для популярних магазинів або ресторанів. Вони можуть надсилати вигляд товарного сертифікату через повідомлення або електронну пошту, а після отримання платежу нічого не надсилають.
  • Шахрайство з орендою квартир на святкові дні
За декілька днів перед святами шахраї можуть запропонувати оренду квартир для святкування Різдва чи Нового року за привабливою ціною. Після отримання передоплати зникають або виявляється, що житло не існує.
  • Шахрайські дзвінки від «поліції» чи «податкових органів»
Шахраї можуть зателефонувати і представитися працівниками правоохоронних органів або податкової служби, стверджуючи, що на вашому рахунку є підозрілі операції або невиплачені податки. Вони вимагають термінового переказу грошей або інших даних для «вирішення проблеми».
Щоб уникнути цих шахрайських схем, експерти радять завжди перевіряти інформацію перед здійсненням будь-яких фінансових операцій, не передавати свої особисті дані незнайомим особам і бути уважними до надто привабливих пропозицій.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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