У «Дії» з’явиться функція скарг на держоргани: міністри бачитимуть кожне звернення — Finance.ua
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У «Дії» з’явиться функція скарг на держоргани: міністри бачитимуть кожне звернення

Казна та Політика
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У «Дії» з’явиться функція скарг на держоргани: міністри бачитимуть кожне звернення
У «Дії» з’явиться функція скарг на держоргани: міністри бачитимуть кожне звернення
У застосунку «Дія» з’явиться можливість залишати голосові та текстові скарги на роботу державнів органів.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За словами Федорова, відповідальні міністри оперативно бачитимуть ці відгуки, таким чином це сприятиме підвищенню прозорості. Зокрема, українці зможуть залишати голосові або текстові відгуки про роботу держорганів.
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«В Дії ви можете голосом або текстом дати зворотний зв’язок по державному органу і після цього цей державний орган, міністр який відповідає за цей державний орган, у держборді побачить ваш відгук», — заявив Федоров.
За його словами, це приклад цифрової демократії, яка дозволяє оперативно змінювати правила та підвищувати підзвітність влади.
За матеріалами:
РБК-Україна
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