Зловмисники активізувалися та виманюють кошти у сімей військвополонених: як захиститися — Finance.ua

Зловмисники активізувалися та виманюють кошти у сімей військвополонених: як захиститися Сьогодні 17:18 — Особисті фінанси

Зловмисники активізувалися та виманюють кошти у сімей військвополонених: як захиститися, Фото: freepik

Шахраї, що обманюють родичів і близьких оборонців, активізували свою діяльність.

Про це застерігає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Зазначається, що аферисти створюють фейкові сторінки в соцмережах, використовуючи реальні фото з обмінів чи офіційних осіб, а іноді навіть телефонують і різними способами просять гроші.

Що робити, щоб не стати жертвою шахраїв

Не надавайте контакти незнайомим особам;

не заповнюйте форми на невідомих сторінках у соцмережах, месенджерах чи на сайтах. Якщо зловмисник не знає про вас, він не зможе вас потурбувати;

не вірте обіцянкам: незнайомці в інтернеті не будуть шукати ваших рідних чи надавати інші послуги.



Як зазначили у Координаційному штабі, чимало шахраїв уже перебувають під слідством. У тому числі завдяки зверненням громадян.

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Повідомити про шахрайство можна, звернувшись до правоохоронних органів або до Координаційного штабу.

У Координаційному штабі наголошують, що пошуками займаються професійно та безкоштовно фахівці уповноважених державою органів.

Нагадаємо, майже 90% випадків карткового шахрайства пов’язані із розголошенням персональних даних користувачів.

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