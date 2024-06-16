Зловмисники активізувалися та виманюють кошти у сімей військвополонених: як захиститися — Finance.ua

Зловмисники активізувалися та виманюють кошти у сімей військвополонених: як захиститися
Шахраї, що обманюють родичів і близьких оборонців, активізували свою діяльність.
Про це застерігає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що аферисти створюють фейкові сторінки в соцмережах, використовуючи реальні фото з обмінів чи офіційних осіб, а іноді навіть телефонують і різними способами просять гроші.
Що робити, щоб не стати жертвою шахраїв
- Не надавайте контакти незнайомим особам;
- не заповнюйте форми на невідомих сторінках у соцмережах, месенджерах чи на сайтах. Якщо зловмисник не знає про вас, він не зможе вас потурбувати;
- не вірте обіцянкам: незнайомці в інтернеті не будуть шукати ваших рідних чи надавати інші послуги.
Як зазначили у Координаційному штабі, чимало шахраїв уже перебувають під слідством. У тому числі завдяки зверненням громадян.
Повідомити про шахрайство можна, звернувшись до правоохоронних органів або до Координаційного штабу.
У Координаційному штабі наголошують, що пошуками займаються професійно та безкоштовно фахівці уповноважених державою органів.
Нагадаємо, майже 90% випадків карткового шахрайства пов’язані із розголошенням персональних даних користувачів.
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