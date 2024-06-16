Зловмисники активізувалися та виманюють кошти у сімей військвополонених: як захиститися — Finance.ua
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Зловмисники активізувалися та виманюють кошти у сімей військвополонених: як захиститися

Особисті фінанси
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Зловмисники активізувалися та виманюють кошти у сімей військвополонених: як захиститися
Зловмисники активізувалися та виманюють кошти у сімей військвополонених: як захиститися, Фото: freepik
Шахраї, що обманюють родичів і близьких оборонців, активізували свою діяльність.
Про це застерігає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
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Зазначається, що аферисти створюють фейкові сторінки в соцмережах, використовуючи реальні фото з обмінів чи офіційних осіб, а іноді навіть телефонують і різними способами просять гроші.

Що робити, щоб не стати жертвою шахраїв

  • Не надавайте контакти незнайомим особам;
  • не заповнюйте форми на невідомих сторінках у соцмережах, месенджерах чи на сайтах. Якщо зловмисник не знає про вас, він не зможе вас потурбувати;
  • не вірте обіцянкам: незнайомці в інтернеті не будуть шукати ваших рідних чи надавати інші послуги.
Як зазначили у Координаційному штабі, чимало шахраїв уже перебувають під слідством. У тому числі завдяки зверненням громадян.
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Повідомити про шахрайство можна, звернувшись до правоохоронних органів або до Координаційного штабу.
У Координаційному штабі наголошують, що пошуками займаються професійно та безкоштовно фахівці уповноважених державою органів.
Нагадаємо, майже 90% випадків карткового шахрайства пов’язані із розголошенням персональних даних користувачів.

Як уникнути шахрайства під час укладання договору про купівлю/продаж нерухомості 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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