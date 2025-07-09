Злочинні схеми на митницях: правоохоронці розкрили деталі масштабних обшуків — Finance.ua

Злочинні схеми на митницях: правоохоронці розкрили деталі масштабних обшуків Сьогодні 18:30 — Кримінал

Злочинні схеми на митницях: правоохоронці розкрили деталі масштабних обшуків, Фото: gp.gov.ua

У трьох областях України та Києві припинили злочинні схеми на митниці.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора спільно з Головним управлінням з протидії системним загрозами управлінню державою Служби безпеки України викрито діяльність групи осіб, під керівництвом діючого заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Державної митної служби України», — сказано в повідомленні.

Він залучив групу посадових осіб ГО «Міжнародна дипломатична місія «Організація Безпеки Спільноти Європи», які під видом спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні налагодили механізм одержання «винагороди» за видачу псевдо посвідчень ОБСЄ громадянам України. Ці «посвідчення» надавали змогу уникнути мобілізації.

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Посадовця затримали безпосередньо під час отримання 6,8 тисяч доларів за виготовлення чергової партії посвідчень. Готується повідомлення про підозру.

Також під час проведення ряду слідчих дій та оперативно-розшукових заходів ліквідовано ще низку злочинних схем на митницях у різних регіонах України. Зокрема, обшуки здійснювалися на Чернівецькій митниці в межах розслідування факту контрабанди цигарок.

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами контрабанди підакцизних товарів та їх незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту.

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За даними слідства, навесні цього року через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Порубне» Чернівецької митниці з території України до Румунії було незаконно вивезено велику партію тютюнових виробів, задекларованих як мінеральна вата. Вантажівку з контрабандним вантажем затримали румунські прикордонники. У транспортному засобі виявили та вилучили понад 130 тисяч пачок сигарет.

Перевіряється можлива причетність посадових осіб митниці до організації контрабандного каналу.

Під час проведення спецоперації в Одесі викрито чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці на вимаганні з підприємців неправомірної вигоди за безперешкодне вивезення товарів з України.

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Крім цього проведено обшуки у посадовців одного з митних постів на Одещині, які за митне оформлення продукції без сплати митних платежів отримували неправомірну вигоду.

Посадовці Волинської регіональної митниці підозрюються в завданні збитків державному бюджету на майже 2,7 млн грн. Їх викрито на безпідставному оформленні безмитного імпорту автомобілів іноземного виробництва.

За процесуального керівництва прокурорів триває досудове розслідування за виявленими фактами протиправної діяльності посадовців митних органів.

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