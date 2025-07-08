В Україні з початку року виявили митних порушень на 6 млрд грн — Finance.ua

В Україні з початку року виявили митних порушень на 6 млрд грн Сьогодні 06:25 — Кримінал

За перше півріччя 2025 року митні органи виявили 4 873 порушення митних правил на 6 млрд грн.

Про це повідомляє Державна митна служба.

У 1 780 справах митниця тимчасово вилучила товари на загальну суму майже 370 млн грн. Зокрема:

промислових товарів на 213 млн грн;

транспортних засобів на понад 122 млн грн;

продовольчих товарів на понад 33 млн грн;

валюти на 2,2 млн грн.

Інфографіка: customs.gov.ua

У 899 справах, зокрема і в тих, що розглядались із попередніх періодів, митниці застосували адміністративні штрафи на 31 млн грн. Така ж сума вже надійшла до державного бюджету.

На розгляд до суду митні органи передали 2 689 справ про порушення митних правил на понад 5,5 млрд грн. За рішеннями судів (включно зі справами минулих років) було накладено штрафи й конфіскації на загальну суму 2,5 млрд грн.

Нагадаємо, Київська митниця за перше півріччя 2025 року перерахувала до державного бюджету понад 92,5 мільярда гривень від компаній, що оформлювали товари в її зоні діяльності.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4323-IX щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

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