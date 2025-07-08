В Україні з початку року виявили митних порушень на 6 млрд грн — Finance.ua
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В Україні з початку року виявили митних порушень на 6 млрд грн

Кримінал
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За перше півріччя 2025 року митні органи виявили 4 873 порушення митних правил на 6 млрд грн.
Про це повідомляє Державна митна служба.
У 1 780 справах митниця тимчасово вилучила товари на загальну суму майже 370 млн грн. Зокрема:
  • промислових товарів на 213 млн грн;
  • транспортних засобів на понад 122 млн грн;
  • продовольчих товарів на понад 33 млн грн;
  • валюти на 2,2 млн грн.
Інфографіка: customs.gov.ua
Інфографіка: customs.gov.ua
У 899 справах, зокрема і в тих, що розглядались із попередніх періодів, митниці застосували адміністративні штрафи на 31 млн грн. Така ж сума вже надійшла до державного бюджету.
На розгляд до суду митні органи передали 2 689 справ про порушення митних правил на понад 5,5 млрд грн. За рішеннями судів (включно зі справами минулих років) було накладено штрафи й конфіскації на загальну суму 2,5 млрд грн.
Нагадаємо, Київська митниця за перше півріччя 2025 року перерахувала до державного бюджету понад 92,5 мільярда гривень від компаній, що оформлювали товари в її зоні діяльності.
Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4323-IX щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил.
За матеріалами:
Finance.ua
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