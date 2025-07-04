Бюджет отримав від Київської митниці рекордні надходження за півріччя — Finance.ua
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Бюджет отримав від Київської митниці рекордні надходження за півріччя

Казна та Політика
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Бюджет отримав від Київської митниці рекордні надходження за півріччя
Бюджет отримав від Київської митниці рекордні надходження за півріччя
Київська митниця за перше півріччя 2025 року перерахувала до державного бюджету понад 92,5 мільярда гривень від компаній, що оформлювали товари в її зоні діяльності.
Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.
«Це на 8,1% або на 6,95 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року», — сказано в повідомленні.
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Середньоденні надходження митних платежів зросли до 723 млн грн, що на 9% або на 59,5 млн грн більше, ніж торік.
У червні 2025 року надходження до держбюджету склали 16,5 млрд грн, що:
  • на 2,3% або на 362,5 млн грн більше, ніж у травні;
  • на 18,1% або на 2,5 млрд грн більше, ніж у червні 2024 року.
Середньоденні надходження за червень становили 784 млрд грн, що на 12,5% перевищує минулорічний показник.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4323-IX щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил.
За матеріалами:
Finance.ua
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