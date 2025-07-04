Бюджет отримав від Київської митниці рекордні надходження за півріччя — Finance.ua

Бюджет отримав від Київської митниці рекордні надходження за півріччя
Київська митниця за перше півріччя 2025 року перерахувала до державного бюджету понад 92,5 мільярда гривень від компаній, що оформлювали товари в її зоні діяльності.
Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.
«Це на 8,1% або на 6,95 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року», — сказано в повідомленні.
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Середньоденні надходження митних платежів зросли до 723 млн грн, що на 9% або на 59,5 млн грн більше, ніж торік.
У червні 2025 року надходження до держбюджету склали 16,5 млрд грн, що:
- на 2,3% або на 362,5 млн грн більше, ніж у травні;
- на 18,1% або на 2,5 млрд грн більше, ніж у червні 2024 року.
Середньоденні надходження за червень становили 784 млрд грн, що на 12,5% перевищує минулорічний показник.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4323-IX щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил.
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