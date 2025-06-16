Співробітники румунської митниці вилучили у 2 громадян України 1,4 млн доларів — подробиці Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Співробітники румунської митниці вилучили у 2 громадян України 1,4 млн доларів — подробиці

На румунсьій митниці вилучили у двох громадян України 1,4 млн доларів. Це сталося тому, що кошти не були задекларовані.

Про це повідомляє Румунська митниця.

За порушення правил декларування коштів на пару наклали штраф.

В прикордонній службі Румунії сказали, що інцидент стався ввечері 14 червня на пропускному пункті «Сірет».

Кошти виявили у подружжя — 49-річного громадянина України та його 39-річної дружини з подвійним румунсько-українським громадянством.

Як виявили

У пари виявили приховані кошти, які вони примотали стрейч-плівкою до тіла:

810 тис. доларів — у чоловіка;

590 тис. доларів — у жінки.

Наголошується, що жодна з цих сум не була задекларована відповідно до чинного законодавства Румунії щодо ввезення іноземної або національної валюти.

Всю суму було вилучено для подальшого розслідування, а на порушників митниця пункту «Сірет» наклала по 15 тис. леїв (близько 36,33 тис. грн) штрафу.

Нагадаємо, згідно з митними правилами, без декларування дозволяється перевозити через держкордон готівку в сумі, що не перевищує 10 тис. євро.

При цьому декларуванню підлягають не тільки готівка, а також банківські метали. Зазвичай суму готівки та металів в іноземній валюті перераховують в євро за курсом Нацбанку, що діє на день перетину кордону.

Документи, необхідні для декларування валюти

Для декларування готівки при перетині кордону вам знадобляться:

паспорт;

документи, що підтверджують походження валюти: довідка з фінустанови про зняття готівки з банківського рахунку;

договір купівлі-продажу валюти чи договір дарування;

документи, що можуть підтвердити законність походження грошей.

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