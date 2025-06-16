Співробітники румунської митниці вилучили у 2 громадян України 1,4 млн доларів — подробиці — Finance.ua
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Співробітники румунської митниці вилучили у 2 громадян України 1,4 млн доларів — подробиці

Особисті фінанси
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Співробітники румунської митниці вилучили у 2 громадян України 1,4 млн доларів — подробиці
Співробітники румунської митниці вилучили у 2 громадян України 1,4 млн доларів — подробиці
На румунсьій митниці вилучили у двох громадян України 1,4 млн доларів. Це сталося тому, що кошти не були задекларовані.
Про це повідомляє Румунська митниця.
За порушення правил декларування коштів на пару наклали штраф.
В прикордонній службі Румунії сказали, що інцидент стався ввечері 14 червня на пропускному пункті «Сірет».
Кошти виявили у подружжя — 49-річного громадянина України та його 39-річної дружини з подвійним румунсько-українським громадянством.
Як виявили
У пари виявили приховані кошти, які вони примотали стрейч-плівкою до тіла:
  • 810 тис. доларів — у чоловіка;
  • 590 тис. доларів — у жінки.
Наголошується, що жодна з цих сум не була задекларована відповідно до чинного законодавства Румунії щодо ввезення іноземної або національної валюти.
Всю суму було вилучено для подальшого розслідування, а на порушників митниця пункту «Сірет» наклала по 15 тис. леїв (близько 36,33 тис. грн) штрафу.
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Нагадаємо, згідно з митними правилами, без декларування дозволяється перевозити через держкордон готівку в сумі, що не перевищує 10 тис. євро.
При цьому декларуванню підлягають не тільки готівка, а також банківські метали. Зазвичай суму готівки та металів в іноземній валюті перераховують в євро за курсом Нацбанку, що діє на день перетину кордону.
Документи, необхідні для декларування валюти
Для декларування готівки при перетині кордону вам знадобляться:
  • паспорт;
  • документи, що підтверджують походження валюти: довідка з фінустанови про зняття готівки з банківського рахунку;
  • договір купівлі-продажу валюти чи договір дарування;
  • документи, що можуть підтвердити законність походження грошей.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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