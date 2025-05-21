Митниця виявила ввезення контрабанди під виглядом гуманітарки на пів мільярда гривень — Finance.ua

Митниця виявила ввезення контрабанди під виглядом гуманітарки на пів мільярда гривень Сьогодні 16:30 — Кримінал

Держмитслужба спільно з Міноборони виявили численні факти незаконного ввезення в Україну авто і комерційних товарів.

Про це повідомляється на сайті Державної митної служби.

Так, викрито цілу схему продажу через інтернет-платформу транспортних засобів, ввезених релігійною організацією в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ. Всього організація ввезла майже 440 авто, прикриваючись благодійністю. У разі оформлення їх у режимі імпорту митні платежі склали б понад 60 млн грн. Матеріали передані до Нацполіції, якою зафіксовані факти продажу та затримані причетні особи.

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В іншому випадку виявлено керівника благодійної організації, який на підставі дозволів, виданих Національною поліцією України, здійснював ввезення в Україну в якості гуманітарної допомоги нарізної мисливської зброї та набоїв до неї для ЗСУ. Однак, при проведенні перевірки встановлено факти недекларування запчастин до зброї, оптичних прицілів, глушників та 9 тис. набоїв, а також недоставляння окремих одиниць зброї до військових частин.

Також митники встановили факти ввезення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги шоломів та бронежилетів на суму близько 100 млн грн на підставі підроблених сертифікатів кінцевого споживача. Перевіркою встановлено, що військова амуніція не була передана Збройним Силам України. Матеріали направлені до правоохоронного органу.

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Загалом з початку дії воєнного стану в Україні митницями складено вже 1339 протоколів про порушення митних правил щодо гуманітарної допомоги. У 708 випадках отримувачами були військові частини.

Крім того, до правоохоронних органів направлено 920 повідомлень про можливі злочини, передбачені статтями 190, 358, 201−2 Кримінального кодексу України, з яких 650 — щодо гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Загальна вартість предметів правопорушень склала 548,2 млн грн. За рішеннями судів накладено штрафи та застосовано конфіскацію на суму 325 млн грн.

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