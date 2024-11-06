Контрабанда автівок під виглядом «гуманітарки»: на Львівщині викрили схему — Finance.ua

Контрабанда автівок під виглядом «гуманітарки»: на Львівщині викрили схему Сьогодні 03:37 — Кримінал

Контрабанда автівок під виглядом «гуманітарки»: на Львівщині викрили схему

У Львівській області затримали групу осіб, які, за інформацією слідства, ввозили в Україну автівки під виглядом гуманітарної допомоги. У такий спосіб їм вдалося завезти понад пів тисячі автомобілів від початку року.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними слідства, впродовж року група осіб разом із керівниками благодійних організацій організували незаконне ввезення автомобілів з європейських країн.

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Для переміщення контрабанди через митний кордон України чоловіки пред’являли документи з неправдивими відомостями, зокрема, щодо пільгового ввезення авто для ЗСУ.

Як стверджують правоохоронці, машини фігуранти продавали через інтернет або ж розбирали на запчастини та торгували ними.

Затриманим вдалося уникнути сплати митних платежів і податків більш як на 15 млн грн, зазначається в повідомленні.

Правоохоронці під час обшуків вилучили у фігурантів готівку, комп’ютери та документи. Зараз встановлюється причетність інших осіб до цієї схеми.

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